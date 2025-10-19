الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كونتي: نابولي يدفع فاتورة «الطريقة الجميلة»!

كونتي: نابولي يدفع فاتورة «الطريقة الجميلة»!
19 أكتوبر 2025 10:17

 
روما (د ب أ)

أبدى أنتونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، أسفه لخسارة فريقه أمام تورينو صفر-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال كونتي في تصريحات لشبكة «دازن إيطاليا»: «لعبنا الكرة بشكل جيد وصنعنا فرصاً عديدة في الشوط الأول، لكننا كنا منشغلين أكثر بأن تبدو طريقة لعبنا جميلة، ونحن مَنْ تسبب في الهدف الذي هز شباكنا».
وأضاف: «كنا أكثر طاقة في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافياً، لذلك أهنئ تورينو، لكن الحقيقة هي أننا من صنعنا ما حدث لأنفسنا».
وأوضح: «قلت في بداية الموسم إنني أعرف كرة القدم جيداً، لذلك ما يحدث الآن هو موقف طبيعي تماماً، ونحن نبني شيئاً جديداً هنا».
وتابع كونتي: «علينا العمل بجد وسيعتمد موسمنا على تطور لاعبينا الجدد، لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، وليس لدينا وقت للعمل في التدريبات، لذلك علينا التطور في كل وقت، وأن نكون صبورين لنرى نتيجة ذلك».
وفي حديثه عن الهدف الذي هز شباك فريقه، قال كونتي: «كنا دائماً نعمل فريقاً واحداً، وللأسف قدمنا لهم الهدف بخطأ من جيلمور، الذي لعب مباراة رائعة في المجمل، واستغل سيميوني تلك الفرصة».

الدوري الإيطالي
نابولي
تورينو
أنطونيو كونتي
