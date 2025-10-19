«أبوظبي للشراع الحديث» يتألق في «المصنعة للإبحار»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث انطلاقة قوية ومُشرفة في اليوم الأول من منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي يُقام في سلطنة عُمان، بمشاركة نخبة من البحارة من مختلف دول المنطقة والعالم.

وتمكّن عبدالله الزبيدي من إحراز المركز الأول في فئة «الإلكا 4»، مؤكداً جاهزيته العالية ورغبته في المنافسة على لقب الفئة في الأيام المقبلة، فيما حلّ محمد عبدالكريم في المركز الثاني في فئة «الإلكا 6»، بعد أداء متوازن ومنافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.

وعلى صعيد فئة «الإلكا 4» للفتيات، تألّقت البطلتان الإماراتيتان، حيث حققت مروة الحمادي المركز الأول، وجاءت اليازية الحمادي في المركز الثاني، لتؤكد بحّارات الإمارات حضورهن المتميز في البطولة.

وفي فئة الأوبتيمست، حل البحّار خليفة الرميثي في المركز الثامن، ضمن النتائج الأولية لليوم الأول، بعد سباقات قوية شهدت مشاركة واسعة من مختلف مدارس الإبحار في المنطقة.

وأكد الجهاز الفني للفريق، أن النتائج الإيجابية في اليوم الافتتاحي تعكس ثمرة العمل المتواصل والبرامج التدريبية المكثفة التي تنفذها أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف إلى تطوير الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتهم في رياضة الشراع الحديث.

ويواصل الفريق مشاركته في البطولة على مدار الأيام المقبلة، وسط طموحات كبيرة بتحقيق المزيد من الميداليات والنتائج المتقدمة، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج في ختام الحدث والمنافسة التي تختتم 21 أكتوبر الجاري.