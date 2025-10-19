الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك بـ 6 لاعبين في «آسيوية البحرين»

«جودو الإمارات» يشارك بـ 6 لاعبين في «آسيوية البحرين»
19 أكتوبر 2025 10:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تقام في مملكة البحرين، ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي يشارك في منافسات عدة، وتحدد 29 و30 أكتوبر الحالي، موعداً لمنافسات الجودو.
ويترأس البعثة التي تعود من معسكر طشقند يوم الجمعة المقبل، محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم مسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، بطي أحمد الهاشمي «خورفكان»، وصقر العتيبي «الشارقة»، محمد ماجد وعمر عبد العزيز «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، وتأتي مشاركة منتخبنا في أوزان مختلفة.
وتشهد دورة الألعاب الآسيوية الثالثة مشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 27 دولة في الجودو، من بينها الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا ولبنان واليمن والبحرين مستضيفه الحدث التي تشارك بلاعبين في الوزن الخفيف المتوسط والثقيل، وتشهد البطولة مشاركة منتخبات أوزبكستان وكازاخستان بعدد 16 لاعباً ولاعبة، أما الصين وتايلاند فتشاركان بـ 15 لاعباً ولاعبة، من بينهم أبطال على مستوى العالم، وفقاً للتصنيف العالمي المتعمد لدى الاتحاد الدولي، مما يسهم في ارتفاع مستوى الدورة.

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
