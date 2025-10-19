الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

4 عمالقة يتجاوزون «المليار يورو».. الأندية الأعلى قيمة في «البريميرليج»

19 أكتوبر 2025 11:05

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يعد الدوري الإنجليزي الأكبر في العالم، ويظل الأعلى قيمة، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الأندية العشرين 12.78 مليار يورو، ومع تحديثات القيمة لموقع «ترانسفير ماركت»، يمكن التعرف على تصنيف فرق «البريميرليج» حسب التشكيلة، حيث احتلت الصدارة 4 أندية أصبحت عمالقة البطولة من حيث القيمة السوقية، بعدما تخطّت حاجز المليار يورو.
فيما لا يزال أرسنال يملك التشكيلة الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي، وذلك رغم الانخفاض الطفيف في قيمته السوقية في التحديث الأخير، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق ميكيل أرتيتا 1.31 مليار يورو، بانخفاض قدره 0.8%، لكن «المدفعجية» لا يزال ثاني أغلى تشكيلة في العالم بعد ريال مدريد.
وشهد مانشستر سيتي أكبر انخفاض في الدوري الإنجليزي بنسبة 1.3%، لكنه يحتل المركز الثاني (1.21 مليار يورو)، حيث يعد إيرلينج هالاند اللاعب الأكثر قيمة في الدوري.
ورغم استثماره بكثافة هذا الصيف ودخوله الموسم مرشحاً قوياً للفوز باللقب، يحتل ليفربول المركز الثالث (1.15 مليار يورو)، بينما يعد تشيلسي (1.14 مليار يورو) النادي الوحيد الآخر الذي تجاوز عتبة المليار يورو.
ويعتبر مانشستر يونايتد على نطاق واسع أكبر نادٍ في إنجلترا، لكنه يحتل المركز السابع فقط (730 مليون يورو) نتيجة لمعاناته الأخيرة تحت قيادة روبن أموريم. 
وحقق بورنموث وسندرلاند بداية رائعة للموسم، وحصلا على زيادة في القيمة السوقية بنسبة 17% لكل منهما، فيما حصل بيرنلي الصاعد حديثاً على ترقية كبيرة، لكن قيمة تشكيلة سكوت باركر (247 مليون يورو) لا تزال الأقل قيمة في الدوري الإنجليزي.

