ناجلسمان يتفقد إقامة ألمانيا في «مونديال 2026»

19 أكتوبر 2025 12:17

 
برلين (د ب أ)

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، أنه سيتفقد الأسبوع المقبل مقار الإقامة المحتملة لبلاده في الولايات المتحدة الأميركية، التي تستضيف فعاليات كأس العالم 2026 رفقة المكسيك وكندا.
وقال ناجلسمان لشبكة «سكاي» التليفزيونية قبل حضور مواجهة دير كلاسيكير الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف: «لدينا رحلة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، الهدف فقط هو مشاهدة الملاعب والفنادق والمقار الرئيسية المحتملة، وإعداد أنفسنا».
وأكد المدرب أن الأولوية القصوى لا تزال هي التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، موضحاً: «ومع ذلك، نريد أن نكون على أهبة الاستعداد». وسيضمن المنتخب الألماني التأهل المباشر للمونديال، حال فوزه بصدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية، علماً بأنه يقتسم الصدارة حالياً مع سلوفاكيا برصيد تسع نقاط.
ولم يتحدد بعد المكان الذي سيخوض فيه منتخب ألمانيا مبارياته في دور المجموعات، حال نجاحه في التأهل للمونديال، وسيتحدد ذلك من خلال مراسم القرعة التي تجرى في 5 ديسمبر.
وأكد ناجلسمان مازحاً: «لهذا السبب، علينا أن نتفقد مناطق مختلفة، سأقطع بعض الأميال هذا الأسبوع».

