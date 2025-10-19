«أوبتا» تتوقع نتيجة قمة «البريميرليج» بين ليفربول ومانشستر يونايتد



معتز الشامي (أبوظبي)



يسعى ليفربول لإيقاف التراجع الذي يعاني منه، بعد 3 هزائم متتالية في جميع المسابقات، عندما يستضيف مانشستر يونايتد، الذي لم يحقق أي فوز في «أنفيلد» منذ يناير 2016، الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي.

وخسر آرني سلوت 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية مع ليفربول، ومع ذلك يحاول «الريدز» التخلص سريعاً من سلسلة الخسارة، حيث مر عقد من الزمن منذ أن خسر «الأحمر» 4 مباريات متتالية.

وكانت جميع خسائر ليفربول هذا الموسم خارج أرضه، بينما حقق 5 انتصارات من أصل 5 مباريات في جميع المسابقات على ملعب «أنفيلد»، موسم 2025-2026.

وفي المقابل، لم يحقق فريق روبن أموريم أي فوز في آخر 8 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي «تعادلان وخسر 6 مباريات»، منذ فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في مارس الماضي.

وفاز «اليونايتد» خارج أرضه على مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بنتيجة 2-1 الموسم الماضي، لكنه لم يهزم حامل اللقب خارج أرضه في موسمين متتاليين بالدوري منذ موسمي 1906-1907 و1907-1908.

وكان من الصعب على أي مدرب الفوز بأول مباراتين من هذا النوع في حقبة «البريميرليج»، وسيصبح أموريم ثالث مدرب يحقق هذا الإنجاز، إذا فاز فريقه، بعد مانويل بيليجريني، وأنطونيو كونتي.

فيما تتوقع شبكة «أوبتا» فوز ليفربول بالمباراة بنسبة 73.3%، في حين لم تتجاوز نسبة فوز اليونايتد 11.2%، وتنتهي المباراة بالتعادل 15.5%، وهي الطريقة التي انتهت بها المواجهة في الموسمين الماضيين.

وخسر ليفربول مرة واحدة من آخر 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، محققاً 7 انتصارات و6 تعادلات، وهزيمته الوحيدة في تلك السلسلة على ملعب «أولد ترافورد» 1-2 في أغسطس 2022.

ويعود تاريخ معاناة اليونايتد في «أنفيلد» قبل ذلك، حيث كان آخر فوز له في أول قمة ليورجن كلوب في قيادة «الريدز»، يناير 2016، حيث منح هدف واين روني المتأخر الضيوف الفوز 1-0، وحال فشل اليونايتد في الفوز، يصبح ليفربول ثاني فريق يتجنب الهزيمة أمام «الشياطين الحمر» في 10 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، بعد تشيلسي بين عامي 2002 و2012، وأسهم النجم المصري محمد صلاح في 19 هدفاً «13 هدفاً و6 تمريرات حاسمة» أمام مانشستر يونايتد، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي.