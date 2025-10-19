الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي يقترب من «الحذاء الذهبي»

ميسي يقترب من «الحذاء الذهبي»
19 أكتوبر 2025 12:45

 
ميامي (أ ف ب)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5-2، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.
ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفاً، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس أف سي.
لكن بطل العالم 2022 أنهى اليوم برصيد 29 هدفاً في 28 مباراة، مقترباً من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأميركي، ويعزز في الوقت عينه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.
وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 أكتوبر.
وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: «ماذا يمكنني أن أقول عن ليو؟ كان استثنائياً، كما هو الحال دائماً، من المؤكد أنه سيتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظرا لما قدّمه».
وتابع: «أنا سعيد من أجله لأنه ساعدنا مرة أخرى على الفوز بالمباراة».
وتقدّم ميسي بالنتيجة لإنتر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (35)، لكن الإنجليزي سام سوريدج عادل برأسية (43) قبل أن يضيف الكندي جايكوب شافيلبورج الثاني (45+6).
وعادل قائد المنتخب الأرجنتيني الكفّة من ركلة جزاء (63) قبل أن يضيف مواطنه بالتاسار رودريجيز الثالث (67)، ويوّقع ميسي من بعدها على «الهاتريك» بتسديدة من داخل المنطقة (81)، ومن ثم يختم البديل الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا الخماسية (90+1).

