إبراهيم عادل.. «الصيام 399»



مراد المصري (أبوظبي)



واصل إبراهيم عادل مهاجم الجزيرة هذا الموسم، صيامه عن تسجيل الأهداف، للمباراة السادسة على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بإجمالي 399 دقيقة خاضها خلال هذه المباريات.

ورغم أن إبراهيم عادل أحد أبرز الصفقات خلال الصيف الماضي، قادماً من بيراميدز بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ووجوده حالياً في قائمة منتخب مصر، إلا أنه لا يزال يبحث عن الطريق إلى الشباك مع الجزيرة، وآخرها المباراة أمام دبا، والتي تفوّق فيها «فخر أبوظبي» بهدف سجّله برونو دي أوليفييرا.

وخلال المباريات التي خاضها إبراهيم عادل، فإنه حاول بـ 10 تسديدات، منها 5 محاولات داخل إطار المرمى، إلى جانب 22 مراوغة، والمشاركة في بناء هجمات فريقه، بإجمالي 107 تمريرات، منها 69 تمريرة في ملعب المنافس.

ويتطلع مهاجم «فخر أبوظبي» إلى تفادي «السبع العجاف» عندما يلتقي الجزيرة مع البطائح في الجولة السابعة، وأن يستهل مشواره التهديفي مع الفريق بعد طول انتظار.