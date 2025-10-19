البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



فاز البطائح على الظفرة 97-81، في دوري السلة، جاءت المباراة قوية، وظلت النتيجة متقاربة، في الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يوسّع البطائح الفارق في الربع الرابع، بفضل خبرة ولياقة لاعبيه، وجاءت نتيجة الأرباع 26-25 و21-19 و22-21 و28-16 لمصلحة «الراقي».

وتفوّق الشارقة «حامل اللقب» على الجزيرة 92-47، وسيطر «الملك» على أحداث اللقاء في الربعين الثالث والرابع، وجاءت نتيجة الأرباع 24-19 و20-13 و26-7 و22-8 لمصلحة الشارقة، وكان اليوم الأول من الجولة شهد فوز شباب الأهلي على الوحدة 101-41، والنصر على الوصل 101-85.