الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة

البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
19 أكتوبر 2025 14:00

 
علي معالي (أبوظبي)

فاز البطائح على الظفرة 97-81، في دوري السلة، جاءت المباراة قوية، وظلت النتيجة متقاربة، في الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يوسّع البطائح الفارق في الربع الرابع، بفضل خبرة ولياقة لاعبيه، وجاءت نتيجة الأرباع 26-25 و21-19 و22-21 و28-16 لمصلحة «الراقي».
وتفوّق الشارقة «حامل اللقب» على الجزيرة 92-47، وسيطر «الملك» على أحداث اللقاء في الربعين الثالث والرابع، وجاءت نتيجة الأرباع 24-19 و20-13 و26-7 و22-8 لمصلحة الشارقة، وكان اليوم الأول من الجولة شهد فوز شباب الأهلي على الوحدة 101-41، والنصر على الوصل 101-85.

 

الإمارات
كرة السلة
دوري السلة
البطائح
الشارقة
الظفرة
الجزيرة
