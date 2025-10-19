«باورفل جلوري» يُذهل الجميع في «أسكوت»

عصام السيد (أبوظبي)

أذهل المهر الإماراتي «باورفل جلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، الجميع في مضمار أسكوت، بفوزه ببطولة السرعة «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، وهو مرشح بنسبة 200 إلى 1.

وتحدى الحصان الذي يدربه ريتشارد فاهي كل التوقعات ليتفوق على المهر «لازات»، المرشح للفوز في سباق أسكوت، وأصبح هذا المهر، والذي كانت مشاركته الخامسة فقط في مسيرته، الفائز الثامن على مضمار أسكوت المستقيم في بريطانيا بسعر باهظ للغاية، والفائز الأغلى سعراً في سباق أوروبي من الفئة الأولى، متفوقاً على «كيرات»، بطل سباق «ساسكس ستيكس» هذا الموسم، الذي حقق فوزاً بنتيجة 150 إلى 1.

وكان الحصان البالغ من العمر ثلاث سنوات، بقيادة جيمي سبنسر، خارج المنافسة تماماً، حيث كان وزنه 20 رطلاً في التصنيفات مع منافسيه في المجموعة الأولى، فيما كان «لازات» المرشح للفوز بنسبة 2 إلى 1، وبدا أنه يتجه بقوة نحو الفوز بقيادة جيمس دويل، لكن «باورفول جلوري» كان يعوض فارقاً كبيراً خلفه، وتصدّر السباق ليصبح صاحب أعلى سعر فوز في سباقات المجموعة الأولى في بريطانيا منذ تطبيق نظام التصنيف الحالي.

واعترف الفارس الفائز جيمي سبنسر، الذي طالما اعتُبر سيداً على مسار مضمار أسكوت المستقيم، بأنه «فقد الكلمات»، بينما وصف المدرب ريتشارد فاهي هذا النجاح بأنه «إنجازٌ خاصٌّ لسبنسر».

وقال فاهي: «لطالما شعرتُ أنه سيصل إلى هناك إذا كان ذلك منطقياً إنه لأمر رائع، لقد كانت هذه هي الخطة طوال العام، حقاً، واجهنا خللاً في منتصف الطريق واضطررنا للتوقف معه، ونفدت سباقاتنا».

الجدير بالذكر أن الزمن الذي سجّله «باورفل جلوري» ابن «جوتاي جلوري»، والبالغ 1:11:72 دقيقة على أرضية جيدة قياسية، يُعد الأسرع في هذا السباق بفارق 0,78 ثانية.