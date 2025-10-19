الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«باورفل جلوري» يُذهل الجميع في «أسكوت»

«باورفل جلوري» يُذهل الجميع في «أسكوت»
19 أكتوبر 2025 13:30

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
«دو بيرن» و«ماجنسي».. التحديات تنتظر خيول «الإمارات» في فرنسا

أذهل المهر الإماراتي «باورفل جلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، الجميع في مضمار أسكوت، بفوزه ببطولة السرعة «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، وهو مرشح بنسبة 200 إلى 1.
وتحدى الحصان الذي يدربه ريتشارد فاهي كل التوقعات ليتفوق على المهر «لازات»، المرشح للفوز في سباق أسكوت، وأصبح هذا المهر، والذي كانت مشاركته الخامسة فقط في مسيرته، الفائز الثامن على مضمار أسكوت المستقيم في بريطانيا بسعر باهظ للغاية، والفائز الأغلى سعراً في سباق أوروبي من الفئة الأولى، متفوقاً على «كيرات»، بطل سباق «ساسكس ستيكس» هذا الموسم، الذي حقق فوزاً بنتيجة 150 إلى 1.
وكان الحصان البالغ من العمر ثلاث سنوات، بقيادة جيمي سبنسر، خارج المنافسة تماماً، حيث كان وزنه 20 رطلاً في التصنيفات مع منافسيه في المجموعة الأولى، فيما كان «لازات» المرشح للفوز بنسبة 2 إلى 1، وبدا أنه يتجه بقوة نحو الفوز بقيادة جيمس دويل، لكن «باورفول جلوري» كان يعوض فارقاً كبيراً خلفه، وتصدّر السباق ليصبح صاحب أعلى سعر فوز في سباقات المجموعة الأولى في بريطانيا منذ تطبيق نظام التصنيف الحالي.
واعترف الفارس الفائز جيمي سبنسر، الذي طالما اعتُبر سيداً على مسار مضمار أسكوت المستقيم، بأنه «فقد الكلمات»، بينما وصف المدرب ريتشارد فاهي هذا النجاح بأنه «إنجازٌ خاصٌّ لسبنسر».
وقال فاهي: «لطالما شعرتُ أنه سيصل إلى هناك إذا كان ذلك منطقياً إنه لأمر رائع، لقد كانت هذه هي الخطة طوال العام، حقاً، واجهنا خللاً في منتصف الطريق واضطررنا للتوقف معه، ونفدت سباقاتنا».
الجدير بالذكر أن الزمن الذي سجّله «باورفل جلوري» ابن «جوتاي جلوري»، والبالغ 1:11:72 دقيقة على أرضية جيدة قياسية، يُعد الأسرع في هذا السباق بفارق 0,78 ثانية.

خيول الإمارات
مضمار أسكوت
آخر الأخبار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي 2025 يوم 23 أكتوبر بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي 2025 يوم 23 أكتوبر بدبي
اليوم 15:32
العين يسيطر على الصدارة و«الشقيقان رحيمي» يكتبان التاريخ
الرياضة
العين يسيطر على الصدارة و«الشقيقان رحيمي» يكتبان التاريخ
اليوم 15:30
تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي
علوم الدار
تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي
اليوم 15:17
الإمارات تعزز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل
علوم الدار
الإمارات تعزز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل
اليوم 15:10
دبي تستضيف نزالات عالمية في أضخم بطولات «القتالية»
الرياضة
دبي تستضيف نزالات عالمية في أضخم بطولات «القتالية»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©