الأحد 19 أكتوبر 2025
الرياضة

شرطة أبوظبي تشارك في تنظيم سباق الظنة للجري

شرطة أبوظبي تشارك في تنظيم سباق الظنة للجري
19 أكتوبر 2025 14:30

أبوظبي (الاتحاد) 

شرطة أبوظبي تطلع وفداً من شرطة الشارقة على «المراقبة الإلكترونية»
شرطة أبوظبي تعزز سبل التعاون مع وفد من سفارة المكسيك

شاركت شرطة أبوظبي في تأمين وتنظيم سباق الظنّة للجري 2025، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتنسيق مع مديرية شرطة منطقة الظفرة، ومركز شرطة مدينة الظنة، وإدارة الشرطة المجتمعية، ضمن جهودها المستمرة في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية وتعزيز الشراكات المؤسسية الهادفة إلى نشر الوعي وثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع.
وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في هذا الحدث الرياضي تأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة باللياقة البدنية والنشاط الرياضي، وتعزيز التواصل المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي في ضمان سلامة المشاركين والجمهور وتأمين مسار السباق بكفاءة عالية.
وأشار العقيد حميد سالم المنصوري مدير مركز شرطة مدينة الظنة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار عام المجتمع، وترجمةً لجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دعم المبادرات الوطنية التي تعزّز جودة الحياة، وتحث على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي ينعكس إيجاباً على الأمن المجتمعي، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز مفهوم الشراكة بين الجهات الشرطية والمجتمعية والرياضية، وترسيخ حضور شرطة أبوظبي في مختلف الميادين التي تخدم المجتمع وتدعم قيم التآزر والتلاحم الوطني.
وشهدت الفعالية حضوراً ميدانياً لعدد من ضباط وأفراد الشرطة، حيث تم خلال الماراثون توزيع البروشورات التوعوية والهدايا الرمزية على المشاركين والجمهور، بهدف نشر الرسائل التثقيفية حول أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية خلال الفعاليات الرياضية، وتعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات الشرطية.

شرطة أبوظبي
مدينة الظنة
مجلس أبوظبي الرياضي
