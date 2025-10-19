11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل إيرلينج هالاند بدايته الرائعة في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين جديدين، ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز على إيفرتون، بملعب «الاتحاد»، في الجولة الثامنة من «البريميرليج»، ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 11 هدفاً، متصدراً قائمة هدافي «البريميرليج»، في 8 مباريات فقط موسم 2025-2026 حتى الآن.

هذا يعني أن هالاند سجّل 11 من أصل 17 هدفاً لمانشستر سيتي في الموسم الحالي، بنسبة (64.7%)، وهي الأعلى بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي، ويحتل وولتمايد، صاحب أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل، المركز الثاني في القائمة (57.1%) بأربعة أهداف في 7 مباريات منذ انتقاله مقابل 75 مليون يورو من شتوتجارت، بينما أكمل جارود بوين المراكز الثلاثة الأولى (50%) بعد تسجيله نصف أهداف وستهام الستة.

ويتقاسم جايدون أنتوني، لاعب بيرنلي، وإيجور تياجو، مهاجم برينتفورد، صدارة هدافي فريقهما برصيد 4 أهداف لكل منهما، بنسبة (44.4%).

وسجل أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث 6 من أصل 14 هدفاً سجلها بورنموث بالمركز السادس (42.9%)، ويحتل جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، المركز السابع بنسبة (41.7%).

ويكمل مهاجم نوتنجهام فورست كريس وود (40%)، ومهاجم برايتون داني ويلبيك (33.3%)، ومهاجم سندرلاند ويلسون إيزيدور د (33.3%) بقية المراكز العشرة الأولى.