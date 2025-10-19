العين يسيطر على الصدارة و«الشقيقان رحيمي» يكتبان التاريخ



معتز الشامي (العين)



حقق العين فوزاً كبيراً على بني ياس بـ «رباعية»، في ختام «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليعتلي الصدارة مجدداً برصيد 16 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الوحدة «الوصيف»، ويؤكد «الزعيم» السير بثقة في «درب» المنافسة على اللقب، قبل الموقعة الخليجية المرتقبة أمام القادسية الكويتي، في بطولة الأندية الخليجية الأبطال يوم الأربعاء في الكويت.

وشهد اللقاء أمام «السماوي» حدثاً استثنائياً في تاريخ «الزعيم»، حين أحرز «الشقيقان» سفيان والحسين رحيمي هدفين من «الرباعية»، الحسين في الدقيقة الخامسة، وسفيان في الدقيقة 37، ويصبح اللاعبان أول شقيقين يسجلان للعين في مباراة واحدة، منذ أن فعلها عمر عبدالرحمن ومحمد عبد الرحمن أمام الظفرة يوم 5 أكتوبر 2012، أي منذ 13 عاماً و13 يوماً.

وهذا الحدث النادر يعكس استمرارية «روح العائلة» التي ميزت قلعة «الزعيم»، حيث ارتبطت أسماء الأشقاء دائماً بتاريخ النادي الممتد من جيل عمر ومحمد عبد الرحمن، وصولاً إلى الشقيقين رحيمي.

وعلى الجانب الآخر، رسمت عودة سفيان رحيمي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، صبغة أكثر ثقة في أداء الفريق، بل كانت واحدة من أبرز مكاسب المباراة، حيث ظهر المغربي الدولي متحفزاً، كما سجّل هدفاً رائعاً، وكاد يضاعف «الغلة» لولا تصدي العارضة لتسديدة قوية له، في مؤشر واضح على جاهزيته الكاملة قبل المواجهات المقبلة.

وبوجوده إلى جانب شقيقه الحسين أعاد الحيوية إلى الجبهة الهجومية للعين، ووفّر حلولاً متنوعة بين السرعة والاختراق واللمسة الأخيرة، ما جعل المنظومة الهجومية ل «الزعيم» أكثر تنوعاً وفاعلية.

وبهذا الانتصار، يثبت العين أنه يسير بثبات نحو هدفه الأكبر، وأن روح المنافسة والعزيمة الجماعية لا تزال حاضرة بقوة، حيث لم يحصد 3 نقاط مهمة فقط، وإنما قدم فاصلاً من الأداء المنضبط، واستفاد من عودة رحيمي ووفرة الحلول الهجومية والدفاعية، وهي كلها إشارات تؤكد أن «الزعيم» يستعد لتوقيع فصل جديد من المجد، محلياً وخليجياً.

من جانبه، وصف الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، أداء فريقه بأنه «مثالي في الانضباط»، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مباراة قوية بعد فترة توقف طويلة، وقال: «كنا جادين منذ البداية، وتمكّنا من التسجيل مبكراً، وصنعنا فرصاً عديدة، ربما لم تكن المباراة مثالية تماماً، لكنها ممتازة من حيث الانضباط والفعالية، وبعد التقدم 4-0 فضّلنا الاحتفاظ بالكرة أكثر، وهذا طبيعي».

وأضاف: «المباراة جاءت صعبة ذهنياً وبدنياً، لأنها الأولى بعد فترة التوقف الدولي، لكن الفريق تعامل معها باحترام واحترافية عالية»، معبّراً عن سعادته بعودة سفيان رحيمي، وقال: «لاعب أساسي ومهم جداً بالنسبة لنا، ولعب ساعة وسجّل هدفاً، وعمل بجد للعودة من إصابته العضلية، وجميعاً سعداء بعودته».

وختم إيفيتش حديثه بالإشارة إلى أن الفريق يتجّه الآن للتحضير للبطولات المقبلة، وقال: «لدينا مباريات مهمة خلال الأيام المقبلة، ونبدأ المشاركة في بطولة جديدة، لذلك علينا الحفاظ على المستوى نفسه من التركيز والانضباط».