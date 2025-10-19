سالم عبدالرحمن يقود الشارقة للقب دوري الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

تُوج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب الدوري العام، بعد منافسة قوية امتدت حتى الجولة الختامية التي استضافها النادي بتنظيم اتحاد الشطرنج.

وحسم الشارقة الصدارة برصيد 9 نقاط، متقدماً على نادي دبي للشطرنج صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما جاء نادي الفجيرة ثالثاً بـ 6 نقاط، متساوياً مع نادي أبوظبي في الرصيد نفسه، بينما احتلت أكاديمية الشارقة للشطرنج المركز الخامس بنقطتين، وجاءت أكاديمية أدفانسد للشطرنج سادسة من دون رصيد.

وشهدت الجولة الأخيرة فوز الشارقة على الفجيرة 4-2 في مواجهة حاسمة قادها الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، بمشاركة عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، راشد الحمادي، زايد الطاهر، ويحيى الكف، وتمكّن سالم من التفوق على إيجور، فيما تغلّب عمر نعمان على عمار السدراني، في حين انتهت أربع مواجهات بالتعادل.

كما فاز نادي أبوظبي للشطرنج على نادي دبي للشطرنج بنتيجة 4.5 – 1.5 في ختام مباريات البطولة، وخلال مشوار التتويج، حقق الشارقة الفوز على أكاديمية الشارقة (6-0) في الجولة الأولى، وتعادل مع دبي (3-3) في الثانية، قبل أن يتغلب على أكاديمية أدفانسد (6-0) وأبوظبي (5-1) في الجولتين الثالثة والرابعة.

وشهدت النسخة الحالية من الدوري مشاركة الأكاديميات للمرة الأولى، ضمن مبادرة تهدف إلى إشراك اللاعبين الناشئين تحت 14 عاماً في منافسات الرجال، إضافة إلى مشاركة الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين (المصنف الثاني عربياً) ضمن صفوف الشارقة في جولتي دبي وأبوظبي.

أدار مباريات البطولة طاقم تحكيمي مميز برئاسة الحكم الدولي ماجد العبدولي، ونائبه عبدالله علي، بمشاركة الحكام نواف المنصوري، منال الحمادي، خالد الطاهر، سلطان فريد، سارة العيدروس، وجمال قاسم، في تأكيد على بروز جيل جديد من الحكام الواعدين.

وبتتويجه باللقب، يمثّل نادي الشارقة دولة الإمارات في بطولة الأندية العربية المقبلة، بصفته بطل الدوري العام وفق لوائح الاتحاد.