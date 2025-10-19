الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم عبدالرحمن يقود الشارقة للقب دوري الشطرنج

سالم عبدالرحمن يقود الشارقة للقب دوري الشطرنج
19 أكتوبر 2025 16:56

الشارقة (الاتحاد)
تُوج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب الدوري العام، بعد منافسة قوية امتدت حتى الجولة الختامية التي استضافها النادي بتنظيم اتحاد الشطرنج.
 وحسم الشارقة الصدارة برصيد 9 نقاط، متقدماً على نادي دبي للشطرنج صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما جاء نادي الفجيرة ثالثاً بـ 6 نقاط، متساوياً مع نادي أبوظبي في الرصيد نفسه، بينما احتلت أكاديمية الشارقة للشطرنج المركز الخامس بنقطتين، وجاءت أكاديمية أدفانسد للشطرنج سادسة من دون رصيد.
وشهدت الجولة الأخيرة فوز الشارقة على الفجيرة 4-2 في مواجهة حاسمة قادها الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، بمشاركة عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، راشد الحمادي، زايد الطاهر، ويحيى الكف، وتمكّن سالم من التفوق على إيجور، فيما تغلّب عمر نعمان على عمار السدراني، في حين انتهت أربع مواجهات بالتعادل.
كما فاز نادي أبوظبي للشطرنج على نادي دبي للشطرنج بنتيجة 4.5 – 1.5 في ختام مباريات البطولة، وخلال مشوار التتويج، حقق الشارقة الفوز على أكاديمية الشارقة (6-0) في الجولة الأولى، وتعادل مع دبي (3-3) في الثانية، قبل أن يتغلب على أكاديمية أدفانسد (6-0) وأبوظبي (5-1) في الجولتين الثالثة والرابعة.
وشهدت النسخة الحالية من الدوري مشاركة الأكاديميات للمرة الأولى، ضمن مبادرة تهدف إلى إشراك اللاعبين الناشئين تحت 14 عاماً في منافسات الرجال، إضافة إلى مشاركة الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين (المصنف الثاني عربياً) ضمن صفوف الشارقة في جولتي دبي وأبوظبي.
أدار مباريات البطولة طاقم تحكيمي مميز برئاسة الحكم الدولي ماجد العبدولي، ونائبه عبدالله علي، بمشاركة الحكام نواف المنصوري، منال الحمادي، خالد الطاهر، سلطان فريد، سارة العيدروس، وجمال قاسم، في تأكيد على بروز جيل جديد من الحكام الواعدين.
وبتتويجه باللقب، يمثّل نادي الشارقة دولة الإمارات في بطولة الأندية العربية المقبلة، بصفته بطل الدوري العام وفق لوائح الاتحاد.

أخبار ذات صلة
أصحاب الهمم يكملون جاهزيتهم للمشاركة في «أولمبياد الشطرنج»
سالم عبدالرحمن يهزم المصنف الأول عالمياً في الشطرنج
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
سالم عبدالرحمن
نادي الشارقة للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
علوم الدار
قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا
اليوم 21:29
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©