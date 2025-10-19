عائشة الدرعي تحصد «لقب السيدات» في بطولة حمدان بن زايد للرماية

الظفرة (وام)

أحرزت عائشة سيف عويص الدرعي المركز الأول في فئة السيدات، وتصدرت بينة خالد حمد ضحيان المنهالي فئة الناشئات، في ختام منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22»، في نسختها الخامسة، لفئتي السيدات والناشئات.

وأقيمت البطولة التي نظمها نادي الظفرة للرماية، في مقره بمدينة زايد، من 3 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 114 رامية في الفئتين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة نجاح الفعاليات النسائية، بعد مراحل عدة في التمهيدي وصولاً إلى الأدوار النهائية، والاستعداد لانطلاق منافسات الرجال والناشئين يوم 26 الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأسفرت منافسات السيدات عن فوز فاطمة خالد حمد ضحيان المنهالي بالمركز الثاني، وغسية بنت أحمد بن عويص الدرعية بالمركز الثالث، والغالية عسكر محمد ناصر الكربي بالمركز الرابع، وشيخة علي محمد عبدالله المرزوقي بالمركز الخامس.

كما فازت فاخرة عبدالله الصغير الدرعي بالمركز السادس، وفاطمة علي حمد الدرعي بالمركز السابع، وهند بنت خميس المقبالية بالمركز الثامن، وآمنة خليفة علي دلموك الكتبي بالمركز التاسع، وفاطمة هلال راشد الكعبي بالمركز العاشر، بينما ذهب المركز الثاني في فئة الناشئات إلى ديما حمدان ناصر المحرمي، وجاءت ثالثة سلامة بنت خليفة حميد المقبالية.

وقال سالم سعيد سالم السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، إن المنافسات حققت نجاحاً كبيراً يؤكد أهمية وقيمة البطولة في تمكين الفئات النسائية من القدرات التنافسية، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ونوه بالإقبال الكبير من المشاركات في البطولة على خوض المنافسات، والاهتمام المتزايد من فئتي الرجال والناشئين بالفعاليات، بما يرسخ مكانة وأهمية البطولة، واستدامتها كحدث رياضي بارز في منطقة الظفرة.