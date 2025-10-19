شباب الأهلي يبحث علاج «العقم التهديفي» أمام ناساف



مراد المصري (أبوظبي)



كثف شباب الأهلي تحضيراته لمباراة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، في «الجولة الثالثة»، ضمن «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مع تركيز البرتغالي باولو سوزا، مدرب «الفرسان»، على علاج «العقم التهديفي»، عقب التعادل السلبي أمام كلباء، في «دوري أدنوك للمحترفين».

وتعرض «الفرسان» إلى «ضربة موجعة» بإصابة هدافه سردار أزمون، وسط تراجع في الأداء الهجومي للفريق بأكمله، بتسجيل 4 أهداف فقط في أول 6 جولات بالدوري، إلا أن ما يبعث على التفاؤل هو الأداء التصاعدي في المسابقة الآسيوية، وبعد التعادل في الجولة الأولى أمام تراكتور الأوزبكي 1-1، عاد شباب الأهلي بانتصار ثمين من جدة، بفوزه على الاتحاد السعودي بهدف، ليجمع 4 نقاط بعد جولتين.

ويتوقع أن يواصل سلطان عادل حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية في «قلب الهجوم»، مع توفر خيارات، أبرزها مؤنس دبور وماتياس ليما، إلى جانب بقية الأسماء القادرة على رفع الزخم الهجومي.

وقام الجهاز الفني لشباب الأهلي، بتحليل أداء الفريق الحالي ودراسة المنافس، مع العودة إلى فيديوهات المباراتين بين الفريقين في الموسم الماضي ضمن «دوري أبطال آسيا 2»، عندما تفوق ناساف ذهاباً 2-1، وعاد شباب الأهلي لينتزع الفوز إياباً بنتيجة 3-2.