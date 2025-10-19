120 دراجاً في دوري الدراجات



الشارقة (الاتحاد)



اختتم اتحاد الدراجات الجولة الجديدة من بطولة الدوري المحلي، التي أُقيمت في مدينة خورفكان لمسافة 90 كيلومتراً، بمشاركة أكثر من 120 دراجاً يمثلون مختلف الأندية والفِرق والهواة والمقيمين، إلى جانب فئتي تحت 23 سنة والشباب.

وشهد السباق حضور منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ويوسف ميرزا، رئيس اللجنة الفنية، حيث قاما بتتويج الفائزين في ختام المنافسات التي تواصلت على مدار يومين، وسط أجواء تنافسية متميزة وتنظيم احترافي من الاتحاد.

وجاء اليوم الختامي مخصصاً لفئتي الكبار وتحت 23 سنة، حيث شهد سباق الكبار لمسافة 90 كيلومتراً، فوز راشد البلوشي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحلّ سيف الكعبي من شباب الأهلي في المركز الثاني، بينما جاء بوجريجا من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي سباق فئة تحت 23 سنة لمسافة مماثلة، توّج بالمركز الأول كيريل ميلر من نادي دبي، وجاء نيكولاي ألكسندر من أبوظبي في المركز الثاني، بينما حلّ رينهارت من شباب الأهلي ثالثاً.

وأكد منصور بوعصيبة أن السباقات المحلية تشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير من مختلف الشركاء، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من الأندية والهواة، تعكس الانتشار المتزايد لرياضة الدراجات في الدولة، وحرص الاتحاد على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في جميع الفئات.

يُذكر أن سباقات الأسبوع الحالي أُقيمت على مدار يومين، حيث خُصص اليوم الأول لفئات الأشبال والناشئين والشابات والإناث لمسافة 36 كيلومتراً، وشهد منافسة قوية ومشاركة متميزة من الدراجين الصغار، في حين خُصص اليوم الثاني لسباقات الكبار وتحت 23 سنة بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين المواطنين والمقيمين.