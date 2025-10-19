فليتوود يحصد «اللقب الثامن» في «جولة دي بي ورلد»



أبوظبي (الاتحاد)

حصد تومي فليتوود لقبه الشخصي الثامن في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، بفوزه بلقب بطولة دي بي ورلد الهند، التي أقيمت للمرة للمرة في نيودلهي، مع تبقي بطولة واحدة قبل «التصفيات النهائية» التي تقام على أرض الإمارات في نوفمبر المقبل.

وجاء فوز فليتوود في البطولة التي أقيمت في الهند بدعم إماراتي بارز ممثلاً بمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بعدما أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، ليكسب نقطة

ويتقدم فليتوود 69 خطوة دفعة، ويحتل المركز 25 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1366 نقطة، مما يعني ضمانه التأهل إلى «التصفيات النهائية».

وتفوق فليتوود في ختام البطولة على كيتا ناكاجيما الذي حل ثانياً برصيد 20 ضربة تحت المعدل، وتقدم الياباني بدوره إلى المركز 12 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1931 نقطة.

ويتميز فليتوود، النجم الفائز بكأس رايدر والحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، بأنه اختار الإقامة والتدريب بشكل دائم في الدولة، إلى جانب الاستثمار الرياضي فيها، وتحديداً مع إطلاقه أكاديمية تومي فليتوود في دبي.

وبعد ختام البطولة في الهند، تتبقى بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قبل أن تتوجه الأنظار إلى الإمارات على مدار أسبوعين متتاليين تكون فيه وجهة نجوم العالم للجولف، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل في التصنيف إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

ويضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يقام ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتصدر الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب، التصنيف هذا الموسم بإجمالي 4132 نقطة، ويأتي بالمركز الثاني الإنجليزي ماركو بينج وله 3691 نقطة.