الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رابطة المحترفين» تطرح تذاكر «السوبر المصري»

«رابطة المحترفين» تطرح تذاكر «السوبر المصري»
19 أكتوبر 2025 18:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائمة تاريخية.. بيراميدز يتفوق على «عمالقة» الكرة المصرية
ميلوش يكشف سر تألق إيجور!


أعلنت رابطة المحترفين عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وإتاحتها لجماهير الأندية المشاركة، عبر منصة «بلاتينيوم ليست».
وتنظم رابطة المحترفين البطولة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والشركة المتحدة للرياضة.
وتشهد مباراتي اليوم الأول 6 نوفمبر، مواجهة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة السادسة والربع مساءً على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز في الساعة التاسعة والربع مساءً، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.
وتقام 9 نوفمبر مباراة تحديد المركز الثالث في الساعة الرابعة و45 دقيقة، في استاد آل نهيان، فيما يقام في اليوم نفسه، حفل ونهائي البطولة، والذي يجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الساعة السابعة والنصف مساءً.


 

الإمارات
أبوظبي
رابطة المحترفين
دائرة الثقافة والسياحة
الأهلي المصري
السوبر المصري
الزمالك
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
آخر الأخبار
غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
علوم الدار
قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا
اليوم 21:29
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©