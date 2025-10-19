«رابطة المحترفين» تطرح تذاكر «السوبر المصري»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وإتاحتها لجماهير الأندية المشاركة، عبر منصة «بلاتينيوم ليست».

وتنظم رابطة المحترفين البطولة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والشركة المتحدة للرياضة.

وتشهد مباراتي اليوم الأول 6 نوفمبر، مواجهة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة السادسة والربع مساءً على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز في الساعة التاسعة والربع مساءً، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وتقام 9 نوفمبر مباراة تحديد المركز الثالث في الساعة الرابعة و45 دقيقة، في استاد آل نهيان، فيما يقام في اليوم نفسه، حفل ونهائي البطولة، والذي يجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الساعة السابعة والنصف مساءً.



