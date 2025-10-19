ميلوش يكشف سر تألق إيجور!



علي معالي (الشارقة)



كشف الصربي ميلوش مدرب الشارقة سر تألق البرازيلي إيجور كورونادو، في المباراة الأخيرة أمام الظفرة، ضمن «الجولة السادسة» من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل هدفاً وصنع الآخر، ولعب 90 دقيقة.

وقال ميلوش: «إيجور موجود بقوة في التدريبات، ويتحسن بدرجة كبيرة من مباراة إلى أخرى، ومع استمرار اللعب يستعيد مستواه المعهود، من الناحيتين الفنية والبدنية، وأتمنى أن لا يتعرض اللاعب لأي إصابة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «المباراة أمام تراكتور يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، في الجولة الثالثة صعبة؛ لأن المنافس قوي، وأنا أعرفه جيداً، ويجيد التغطية، ويملك عناصر قوية بين صفوفه، ولكن ما يسعدني التطور والتحسن في مستوى فريقي، ونطمح إلى إعادة مستوانا الجيد في البطولة القارية، واستمرار الصحوة في هذه الفترة أمر مهم للغاية».

وقال: «أحاول وضع كل لاعب في مكانه المناسب، ونجحنا حالياً في استعادة عدد من اللاعبين المصابين، ومباراتنا أمام الغرافة، في افتتاح البطولة كانت مجنونة للغاية، ولكن المهم فيها حققنا الفوز، وكانت هناك صعوبات مختلفة في الخط الخلفي، ولكن الوضع مختلف حالياً».

وعن ضغط المباريات، قال ميلوش: «نحاول التوازن من خلال لاعبي الشارقة الكبيرة، وفي كرة القدم علينا التعامل مع مثل هذه الظروف، وصحيح أن الأجواء لا تساعد على التعافي السريع، ولكن لا بد من التأقلم المناسب».