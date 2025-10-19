الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلوش يكشف سر تألق إيجور!

ميلوش يكشف سر تألق إيجور!
19 أكتوبر 2025 19:02

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
كيف تعامل ميلوش مع ماناج بعد هدف ألبانيا أمام صربيا؟


كشف الصربي ميلوش مدرب الشارقة سر تألق البرازيلي إيجور كورونادو، في المباراة الأخيرة أمام الظفرة، ضمن «الجولة السادسة» من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل هدفاً وصنع الآخر، ولعب 90 دقيقة.
وقال ميلوش: «إيجور موجود بقوة في التدريبات، ويتحسن بدرجة كبيرة من مباراة إلى أخرى، ومع استمرار اللعب يستعيد مستواه المعهود، من الناحيتين الفنية والبدنية، وأتمنى أن لا يتعرض اللاعب لأي إصابة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «المباراة أمام تراكتور يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، في الجولة الثالثة صعبة؛ لأن المنافس قوي، وأنا أعرفه جيداً، ويجيد التغطية، ويملك عناصر قوية بين صفوفه، ولكن ما يسعدني التطور والتحسن في مستوى فريقي، ونطمح إلى إعادة مستوانا الجيد في البطولة القارية، واستمرار الصحوة في هذه الفترة أمر مهم للغاية».
وقال: «أحاول وضع كل لاعب في مكانه المناسب، ونجحنا حالياً في استعادة عدد من اللاعبين المصابين، ومباراتنا أمام الغرافة، في افتتاح البطولة كانت مجنونة للغاية، ولكن المهم فيها حققنا الفوز، وكانت هناك صعوبات مختلفة في الخط الخلفي، ولكن الوضع مختلف حالياً».
وعن ضغط المباريات، قال ميلوش: «نحاول التوازن من خلال لاعبي الشارقة الكبيرة، وفي كرة القدم علينا التعامل مع مثل هذه الظروف، وصحيح أن الأجواء لا تساعد على التعافي السريع، ولكن لا بد من التأقلم المناسب».

الإمارات
الشارقة
دوري أبطال آسيا للنخبة
ميلوش
إيجور كورونادو
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
آخر الأخبار
غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
علوم الدار
قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا
اليوم 21:29
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©