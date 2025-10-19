قائمة تاريخية.. بيراميدز يتفوق على «عمالقة» الكرة المصرية



عمرو عبيد (القاهرة)



خلال سنوات قليلة، فرض نادي بيراميدز على ساحة الكرة المصرية بقوة، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، ثم أتبعه بحصد كأس السوبر القارية على حساب نهضة بركان المغربي، وبينهما كأس القارات الثلاث، «أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ»، وبتلك الإنجازات الرائعة الأخيرة، يتفوّق بيراميدز على «عمالقة» الكرة المصرية التاريخيين.

بيراميدز، الذي فاز بأول كأس سوبر أفريقية في تاريخه، خلال محاولته الأولى، يتفوّق على كبير الكرة المصرية والأفريقية، الأهلي، في واقعة تاريخية خاصة، إذ أن «المارد الأحمر» لم يتمكن من حصد كأس السوبر في النهائي الأول له، عام 1994، حيث خسر اللقب لمصلحة غريمه التاريخي، الزمالك، في النهائي الشهير وقتها، وانتظر حتى عام 2002، ليضم «السوبر» إلى خزائنه في محاولته الثانية، كما جاءت مُشاركة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال، والفوز بكأس «نصف العالم»، لتمنحه تفوقاً خاصاً على الزمالك، الذي لم يسبق له خوض البطولة العالمية، بنظاميها القديم أو الحديث.

أما المقاولون العرب، الفريق العريق الذي صال وجال في «الأدغال» الأفريقية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات بالقرن الماضي، فلم يتمكن من نيل كأس السوبر القارية مُطلقاً، بعدما أخفق «ذئاب الجبل» في حصد اللقب عام 1997، عندما خسره أمام الزمالك أيضاً، وهو النهائي الوحيد الذي بلغه «المقاولون»، في حين بات بيراميدز يملك تلك الكأس، التي عاندت «الذئاب القُدامى».

وينطبق الأمر إلى حد ما على الإسماعيلي، أول فريق يُهدي الكرة المصرية لقباً أفريقياً، عندما تُوّج بكأس أفريقيا للأندية الأبطال، بالمُسمى القديم، عام 1969، وعانق «الدراويش» اللقب في النهائي الأول أيضاً، لكنه أخفق في تكرار الإنجاز عام 2003، وقتما خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام إنييمبا النيجيري، ولم يخُض الإسماعيلي بطولة كأس السوبر أبداً، ليتفوّق عليه بيراميدز بتلك الكأس ويُصبح ثالث فريق مصري يفوز بها عبر التاريخ، متجاوزاً أسماء مصرية كبيرة.

بين تلك الأسماء، فريق غزل المحلة، الذي سبق «العملاقين»، الأهلي والزمالك، في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا «القديم»، وكان ثاني فريق مصري يلعب المباراة النهائية القارية عام 1974، بعد «الدراويش» البطل، لكن «زعيم الدلتا» كما يُطلق محلياً خسر مباراتي الدور النهائي، ذهاباً وإياباً، على يد كارا برازافيل الكونغولي، ويفقد فُرصة دخول القائمة المصرية التاريخية، بينما اقتنصها بيراميدز مؤخراً، بعد 50 عاماً من محاولة غزل المحلة.

ورغم بلوغ فرق مصرية عريقة، مراحل نصف نهائي البطولات الأفريقية، مثل المصري والاتحاد والمنصورة وإنبي، ورغم خسارة بيراميدز نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بموسم 2019-2020، على يد نهضة بركان، الذي رد له الدين مؤخراً، باقتناص كأس السوبر من بين أنيابه، فإن ما حققه بيراميدز في سنوات قليلة مؤخراً، وضع اسمه في مكانة رفيعة بكتب وسجلات تاريخ الكرة المصرية.

