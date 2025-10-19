الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توتنهام ضحية صحوة أستون فيلا
19 أكتوبر 2025 19:33

 
لندن (رويترز)

شارك إميليانو بوينديا بديلاً، ليضمن فوز أستون فيلا 2-1 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل مورجان روجرز هدف التعادل الرائع للزوار.
وبدأ توتنهام بقوة، عندما وضع رودريجو بينتانكور فريقه في المقدمة بتسديدة من مسافة قريبة بعد خمس دقائق.
لكن أستون فيلا، الذي وصل إلى شمال لندن، بعد مسيرة مؤلفة من سبع مباريات بلا هزيمة في كل المسابقات، عادل النتيجة في الدقيقة 37، عندما أطلق روجرز لاعب وسط إنجلترا تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك جوليلمو فيكاريو.
وحصل الفريقان على فرص عدة في الشوط الثاني، لكن أستون فيلا هو من انتزع النقاط ،عندما أطلق بوينديا تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة أمام جماهير الفريق الزائر.
وبعد بداية بطيئة للموسم، تقدم أستون فيلا إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تركت الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم توتنهام في المركز السادس.

