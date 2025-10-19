مباراة برشلونة وفياريال تفجر أزمة في أميركا!



ميامي (أ ب)



ربما تتسبب إقامة مباراة الدوري الإسباني في ملعب «هارد روك» في ميامي الأميركية، إلى تضارب في المواعيد مع فريق ميامي هوريكانز المنافس في البطولة الأميركية لكرة القدم الجامعية، حيث من المقرر أن يستضيف أولى مبارياته بنهائيات البطولة.

وقررت رابطة الدوري الإسباني إرسال فريقي برشلونة وفياريال للعب في ميامي في 20 ديسمبر المقبل، وذلك على الملعب نفسه الذي يستضيف مباريات ميامي هوريكانز، ووفقاً لجدول مباريات بطولة كرة القدم الجامعية، تقام مباراة واحدة 19 من الشهر ذاته وثلاث مباريات في اليوم التالي.

وفي حال تواجد ميامي في مركز ما بين الخامس والثامن في جدول الترتيب النهائي لتصفيات البطولة، وهو أمر وارد، يكون الفريق على وشك استضافة مباراة في أحد هذين التاريخين في ديسمبر المقبل.

وقال دان رادوكوفيتش، المدير الرياضي لميامي، إن المحادثات جارية من أجل إيجاد حل، فيما ذكرت شبكة «إي إس بي إن»، إن المسؤولين في البطولة دخلوا في محاولات من أجل التوصل لحل في حال حدث ذلك.

كما تشارك «إي إس بي إن» في أي تغيير لجدول المباريات كونها الناقل الحصري لمنافسات البطولة الأميركية لكرة القدم الجامعية.

ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات تغييرات في جدول مباريات البطولة، بحيث يتم تغيير موعد المباراة ليوم واحد أو إيجاد ملعب بديل في حال احتاج ميامي هوريكانز لذلك، وفي حال تم تأجيل المباريات فإن ذلك لن يكن ميزة أو عيب حيث إن الفرق لن تلعب مجدداً حتى 31 ديسمبر والأول من يناير المقبلين.