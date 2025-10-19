الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أرسنال يشيد بـ «السلاح القوي»!

مدرب أرسنال يشيد بـ «السلاح القوي»!
19 أكتوبر 2025 20:20


لندن (د ب أ)

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بلاعبه البلجيكي لياندرو تروسارد ووصفه بالسلاح القوي، وذلك بعدما قاد الفريق لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تروسارد حول الضربة الركنية التي نفذها زميله بوكايو ساكا في الدقيقة 58 إلى هدف في شباك فولهام ليفوز أرسنال 1- صفر، مؤكداً تصدره لجدول الترتيب لجولة أخرى بالمسابقة.
وكان تروسارد سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي، ومع تعاقد أرسنال مع ثمانية لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، كان لدى اللاعب البلجيكي الدولي مخاوف حول مكانه الأساسي في تشكيل أرتيتا.
وقال أرتيتا: «ليو لديه الإمكانيات اللازمة لصنع تلك اللحظات الساحرة، حينما يكون الفريق بحاجة إليها لديه حدس رائع يجعله في المكان المناسب في الوقت المناسب، وهو يمثل موهبة كبيرة للفريق وهو سلاح قوي لنا».
وأضاف: «لقد كان جيداً للغاية في الأسابيع الماضية وفي الوقت الحالي لدينا العديد من اللاعبين في حالة معنوية عالية وهو أمر رائع».
وجاء الفوز على لفولهام ليكون الأول لأرسنال في سلسلة من سبع مباريات في 21 يوم لفريق المدرب أرتيتا، وستكون المواجهة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
فولهام
ميكيل أرتيتا
