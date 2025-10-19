الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شغب في الدوري الألماني

شغب في الدوري الألماني
19 أكتوبر 2025 20:31

 

شتوتجارت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ناجلسمان يتفقد إقامة ألمانيا في «مونديال 2026»
مدرب بايرن ميونيخ ينتقد «كسر الإيقاع»!


لم تعلن الشرطة الألمانية بعد عن عدد المصابين في أحداث الشغب بنهاية مباراة كارلسروه وكايزرسلاوترن، في دوري الدرجة الثانية.
وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيقات لا زالت مستمرة، فيما صرح متحدث باسم الشرطة عن اعتقال العديد من الأشخاص.
وبدأت أعمال العنف بعدما حاولت جماهير كارلسروه الوصول إلى منطقة جماهير الفريق الضيف (كايزرسلاوترن) خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي فاز بها كايزرسلاوترن 3-2.
وقامت الشرطة والمشرفون على الملعب بإعادة النظام بعد اشتباكات بين جماهير الفريقين، فيما لم يحدث جديد خارج أرض الملعب بعد نهاية المباراة.
من جانبه، أدان نادي كايزرسلاوترن تلك الأحداث في بيان له اليوم السبت، لكنه انتقد الشرطة أيضاً لوصولها بشكل متأخر، وكذلك المذيع الداخلي لملعب كارلسروه، حيث قال النادي إنه تسبب في تأزم الأمر أكثر بدلاً من العمل من أجل التهدئة.
من جانبه أعرب كارلسروه عن أسفه للأحداث ، لكنه أبدى إنزعاجه من بيان كايزرسلاوترن مؤكدا أن قوات الأمن سارعت إلى الاستجابة وأن المذيع الداخلي ناشد الجماهير بالهدوء وعدم ممارسة العنف.

 

ألمانيا
الدوري الألماني
كارلسروه
كايزر
كايزرسلاوترن الألماني
آخر الأخبار
غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
علوم الدار
قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا
اليوم 21:29
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©