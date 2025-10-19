شغب في الدوري الألماني

شتوتجارت (د ب أ)



لم تعلن الشرطة الألمانية بعد عن عدد المصابين في أحداث الشغب بنهاية مباراة كارلسروه وكايزرسلاوترن، في دوري الدرجة الثانية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيقات لا زالت مستمرة، فيما صرح متحدث باسم الشرطة عن اعتقال العديد من الأشخاص.

وبدأت أعمال العنف بعدما حاولت جماهير كارلسروه الوصول إلى منطقة جماهير الفريق الضيف (كايزرسلاوترن) خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي فاز بها كايزرسلاوترن 3-2.

وقامت الشرطة والمشرفون على الملعب بإعادة النظام بعد اشتباكات بين جماهير الفريقين، فيما لم يحدث جديد خارج أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

من جانبه، أدان نادي كايزرسلاوترن تلك الأحداث في بيان له اليوم السبت، لكنه انتقد الشرطة أيضاً لوصولها بشكل متأخر، وكذلك المذيع الداخلي لملعب كارلسروه، حيث قال النادي إنه تسبب في تأزم الأمر أكثر بدلاً من العمل من أجل التهدئة.

من جانبه أعرب كارلسروه عن أسفه للأحداث ، لكنه أبدى إنزعاجه من بيان كايزرسلاوترن مؤكدا أن قوات الأمن سارعت إلى الاستجابة وأن المذيع الداخلي ناشد الجماهير بالهدوء وعدم ممارسة العنف.