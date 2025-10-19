الشارقة يُطارد «نقاط الانتصار» في «الإمارة الباسمة»

علي معالي (أبوظبي)



يخوض الشارقة، اليوم، مباراة مهمة أمام تراكتور الإيراني، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويبحث «الملك» عن الوصول إلى «النقطة السابعة، بعد أن جمع 4 نقاط في جولتين، بالفوز على الغرافة القطري 4-3، والتعادل مع السد القطري 1-1، فيما يملك تراكتور نقطتين، بالتعادل مع شباب الأهلي 1-1 والوحدة 0-0.

ويتعيّن على الشارقة تقديم أفضل ما لديه، إذ لم يتمكّن من الفوز في المواجهتين السابقتين أمام الفريق الإيراني، حيث خسر مرة، وتعادل في الأخرى، علماً بأن تراكتور يُعد الوحيد الذي فشل «الملك» في هز شباكه، فيما يدخل المنافس اللقاء بطموح حصد أول انتصار له، بعد تعادلين متتاليين. ويعوّل الشارقة على الألباني راي ماناج لقيادة الهجوم، بعدما سجّل هدفين في البطولة القارية هذا الموسم، في وقتٍ يحتاج فيه الفريق أيضاً إلى تحسين أدائه الدفاعي، بعد أن استقبل 4 أهداف في أول مباراتين، والمنافس ليس غريباً عن «الملك»، وسبق أن تقابل الفريقان أكثر من مرة، وبالتالي فإن كلاً منهما يعرف الآخر.

اكتملت أسلحة «الملك»، بعد العودة القوية للبرازيلي إيجور كورونادو، والحارس عادل الحوسني، ووجود ماناج الذي يعيش فترة جيدة محلياً ودولياً، إضافة إلى معرفة كايو لوكاس بالفريق الإيراني، ويملك الصربي ميلوش مدرب الفريق، أوراقاً رابحة مثل عادل تعرابت، وعثمان كمارا، ولوان بيريرا.