الوحدة والدحيل.. «طموح السابعة» في «النخبة الآسيوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يخوض الوحدة ثالث مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، أمام ضيفه الدحيل القطري، على استاد آل نهيان معقل «العنابي» بالعاصمة أبوظبي.

ويحتل الوحدة المركز الخامس بمجموعة الغرب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن كل من: شباب الأهلي والشارقة والأهلي السعودي، حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط أيضاً، فيما يحتل الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكان الوحدة قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالبطولة أمام الاتحاد السعودي 2-1، فيما تعادل في المباراة الثانية خارج أرضه أمام تراكتور الإيراني.

ويعوّل «العنابي» كثيراً على الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق حالياً في تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة، بسبب النتائج الجيدة للفريق هذا الموسم، سواء في دوري النخبة الآسيوي، أو في دوري أدنوك للمحترفين. ويسعى الفريق للفوز في لقاء اليوم واستغلال الحالة الجيدة لنجومه، وأبرزهم الصربي دوسان تاديتش ساحر الفريق، الذي يقود الوحدة بشكل رائع هذا الموسم.



نقاط قوة

يمتلك ممثل كرة الإمارات العديد من نقاط القوة، أبرزها دهاء المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، الذي أثبت أنه أحد أهم نقاط قوة أصحاب السعادة هذا الموسم، وكذلك جماهير النادي التي تقف خلف اللاعبين بقوة وتحضر المباريات بكثافة.