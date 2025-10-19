الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة والدحيل.. «طموح السابعة» في «النخبة الآسيوية»

الوحدة تعادل في الجولة الماضية أمام تراكتور (الاتحاد)
20 أكتوبر 2025 02:15

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الوحدة ثالث مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، أمام ضيفه الدحيل القطري، على استاد آل نهيان معقل «العنابي» بالعاصمة أبوظبي.
ويحتل الوحدة المركز الخامس بمجموعة الغرب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن كل من: شباب الأهلي والشارقة والأهلي السعودي، حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط أيضاً، فيما يحتل الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.
وكان الوحدة قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالبطولة أمام الاتحاد السعودي 2-1، فيما تعادل في المباراة الثانية خارج أرضه أمام تراكتور الإيراني.
ويعوّل «العنابي» كثيراً على الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق حالياً في تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة، بسبب النتائج الجيدة للفريق هذا الموسم، سواء في دوري النخبة الآسيوي، أو في دوري أدنوك للمحترفين. ويسعى الفريق للفوز في لقاء اليوم واستغلال الحالة الجيدة لنجومه، وأبرزهم الصربي دوسان تاديتش ساحر الفريق، الذي يقود الوحدة بشكل رائع هذا الموسم.

نقاط قوة
يمتلك ممثل كرة الإمارات العديد من نقاط القوة، أبرزها دهاء المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، الذي أثبت أنه أحد أهم نقاط قوة أصحاب السعادة هذا الموسم، وكذلك جماهير النادي التي تقف خلف اللاعبين بقوة وتحضر المباريات بكثافة.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد».. 56 عاماً من المسؤولية والطموح
المدير التنفيذي للمنصة لـ«الاتحاد»: 63 ألف مستفيد من خدمات «سكينة للصحة النفسية» في أبوظبي خلال النصف الأول من العام
أبوظبي
دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي
الشارقة
الدحيل القطري
الوحدة
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
20 أكتوبر 2025
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
20 أكتوبر 2025
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
20 أكتوبر 2025
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
20 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
20 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©