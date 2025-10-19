مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير



الرياض (د ب أ)



أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، عن تفهمه الكامل لغضب الجماهير من نتائج الفريق الحالية، مؤكدا سعيه مع اللاعبين لتعويض الجماهير واستعادة الانتصارات.

وعقد يايسله مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة الأهلي - حامل اللقب - مع الغرافة القطري في الجولة الثالثة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مدرب الأهلي: «لدى الجماهير كامل الحق في الغضب، نحن في نفس المركب وأشعر بخيبة أمل ونسعى للتعويض».

وشدد يايسله على صعوبة المواجهة أمام الغرافة لاسيما وأنها تأتي بعد تعادل الفريق 1-1 أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه أكد على تحمسه واللاعبين للمباراة الآسيوية التي سيخوضها الأهلي بين جماهيره وهو ما سيمنح اللاعبين دافعاً إضافياً.

ورداً على سؤال حول تلك الآراء التي تتحدث عن تراجع الشغف لديه بعد تجديد عقده، أكد المدرب الألماني أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لكن المشكلة الحالية تمكن في ضرورة أن يكون لدى اللاعبين ردة فعل، معرباً عن ثقته في شخصية اللاعبين.