الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير

مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
19 أكتوبر 2025 20:53


الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كيف تعامل ميلوش مع ماناج بعد هدف ألبانيا أمام صربيا؟
ميلوش يكشف سر تألق إيجور!


أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، عن تفهمه الكامل لغضب الجماهير من نتائج الفريق الحالية، مؤكدا سعيه مع اللاعبين لتعويض الجماهير واستعادة الانتصارات.
وعقد يايسله مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة الأهلي - حامل اللقب - مع الغرافة القطري في الجولة الثالثة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال مدرب الأهلي: «لدى الجماهير كامل الحق في الغضب، نحن في نفس المركب وأشعر بخيبة أمل ونسعى للتعويض».
وشدد يايسله على صعوبة المواجهة أمام الغرافة لاسيما وأنها تأتي بعد تعادل الفريق 1-1 أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه أكد على تحمسه واللاعبين للمباراة الآسيوية التي سيخوضها الأهلي بين جماهيره وهو ما سيمنح اللاعبين دافعاً إضافياً.
ورداً على سؤال حول تلك الآراء التي تتحدث عن تراجع الشغف لديه بعد تجديد عقده، أكد المدرب الألماني أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لكن المشكلة الحالية تمكن في ضرورة أن يكون لدى اللاعبين ردة فعل، معرباً عن ثقته في شخصية اللاعبين.

السعودية
الدوري السعودي
أهلي جدة
الشباب
دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة القطري
آخر الأخبار
غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
علوم الدار
قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا
اليوم 21:29
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©