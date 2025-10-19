الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أينتراخت فرانكفورت يرفض الفوز قبل لقاء ليفربول

19 أكتوبر 2025 21:50

 
برلين (أ ف ب)

فرط أينتراخت فرانكفورت في فوز في المتناول على مضيفه فرايبورج وسقط في فخ التعادل 2-2 الأحد في المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا في كرة القدم، قبل استضافته ليفربول الإنجليزي الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وافتتح فرايبورج التسجيل بعد دقيقتين فقط بفضل ديري شيرهانت، لكن جوناثان بوركاردت سجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول (18 و38) مانحا فرانكفورت التقدم.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة فاجأ لاعب الوسط الإيطالي فينتشنزو جريفو، المتخصص في الكرات الثابتة، حارس المرمى البرازيلي لفرانكفورت كاوا سانتوس بركلة حرة رائعة سددها لولبية حول الحائط البشري عند القائم القريب مدركا التعادل (77).
وسلط هذا التعادل الضوء مجدداً على تذبذب أداء فرانكفورت هذا الموسم، سجل النادي أهدافا أكثر من أي فريقٍ آخر (19) باستثناء بايرن متصدر الدوري (27)، لكن شباكه استقبلت أكبر عدد من الأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم (18).
ويشارك فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2022، في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط، ويستضيف ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، الأربعاء في الجولة الثالثة، سيستقبل فرانكفورت مهاجمه الدولي الفرنسي أوجو إيكيتيكيه الذي انتقل إلى أنفيلد مقابل مبلغ كبير هذا الصيف.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مقابل تسعة لفرايبورج الذي تراجع إلى المركز التاسع.

الدوري الألماني
البوندسليجا
أينتراخت فرانكفورت
فرايبورج
دوري أبطال أوروبا
