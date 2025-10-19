ريباكينا.. «اللقب العاشر»



بكين (أ ف ب)



حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة تاسعة عالمياً، لقبها العاشر في مسيرتها، عندما تغلبت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العاشرة 3-6 و6-0 و6-2 في المباراة النهائية لدورة نينجبو الصينية (500 نقطة)، وأنعشت آمالها بحجز بطاقتها إلى بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في الرياض مطلع الشهر المقبل.

وهو اللقب الثاني لبطلة ويمبلدون 2022 البالغة من العمر 26 عاماً، في هذا الموسم بعد فوزها بدورة ستراسبورج الفرنسية (500 نقطة) في مايو الماضي، وعززت حظوظها في منافسة الروسية ميرا أندرييفا على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز المقررة في الفترة بين الأول والثامن من الشهر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ولا تزال ريباكينا تحتل المركز التاسع في تصنيفات «ذا رايس» التي تُحدد المتأهلات لبطولة الماسترز الختامية، لكنها الآن متأخرة بفارق 15 نقطة فقط عن أندرييفا الثامنة.

وتحتاج ريباكينا إلى الوصول إلى نصف نهائي دورة طوكيو على الأقل الأسبوع المقبل لتتجاوز الروسية.

وضمنت الإيطالية جازمين باوليني السابعة لبطولة الماسترز بوصولها إلى نصف النهائي في نينغبو حيث لحقت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، والبولندية إيجا شفيونتيك الثانية وحاملة اللقب، والأميركيات كوكو جوف، أماندا أنيسيموفا، وجيسيكا بيجولا، وماديسون كيز إلى الرياض.

وقالت ريباكينا بعد استلامها الكأس: «أود أن أهنئ إيكاترينا على الأسبوع الرائع والموسم الرائع حتى الآن، وأتمنى لها حظاً سعيداً في الموسم المقبل».

وأضافت «شكراً جزيلاً لفريقي الذي يدفعني دائماً إلى الأفضل، وخاصة في نهاية الموسم، فالأمر ليس سهلاً، لكن بدونكم، لن أكون هنا، آمل أن نتمكن من بذل المزيد من الجهد الأسبوع المقبل».

من جهتها، قالت إيكاترينا «أود أن أهنئ إيلينا على الأسبوع الرائع واللعب الرائع الذي قدمته»، مضيفة «أتمنى لها التوفيق حتى نهاية الموسم وللعام المقبل».