الرياضة

جماهير سلتيك تحتج على إدارة النادي

جماهير سلتيك تحتج على إدارة النادي
19 أكتوبر 2025 21:57

 
دندي (أ ب)

توقفت مباراة سلتيك ضد مضيفه دندي، ببطولة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، عندما ألقى مشجعو الفريق الضيف كرات تنس وبرتقالاً على أرض الملعب بعد انطلاق المباراة احتجاجاً على المنظومة التي تدير النادي.
وساعد لاعبو وطاقم كلا الفريقين في إزالة المخلفات قبل استئناف المباراة، التي جرت على ملعب (دينز بارك)، وانتهت بخسارة سلتيك صفر - 2، لتصبح هذه هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها الفريق الأبيض والأخضر على ملعب دندي منذ عام 1988، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن هارتس (المتصدر).
وهتف مشجعو سلتيك ضد الرئيس التنفيذي للنادي، مايكل نيكلسون، ورئيس مجلس الإدارة، بيتر لويل، رافعين لافتة تطالب بـ «إقالة مجلس الإدارة».
وتشعر جماهير سلتيك بالغضب من خروج النادي المبكر من دوري أبطال أوروبا وما يصفونه بـ «استراتيجية انتقالات عتيقة».
وأطلقت مجموعة تدعى «جماعة مشجعي سيلتيك» حملة بعنوان «لا فلس آخر»، تحث فيها الجماهير على مقاطعة منتجات النادي، وجولات الاستاد، والفعاليات التي ينظمها، ورفض شراء الطعام أو الشراب في ملعب (سلتيك بارك).
وأعلنت المجموعة أن الحملة ستراجع في فبراير المقبل.

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
سلتيك
