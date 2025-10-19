ليفربول يغرق في «الدوامة الرابعة»!



لندن (أ ف ب)



واصل مانشستر يونايتد صحوته، وألحق الخسارة الرابعة توالياً، بجاره وغريمه ليفربول «حامل اللقب»، عندما تغلب عليه 2-1 في ديربي الشمال الغربي، على ملعب «أنفيلد» في المرحلة الثامنة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل الكاميروني براين مبومو (2) وهاري ماجواير (84) هدفي مانشستر يونايتد الذي حقق فوزه الأول على غريمه على ملعبه «أنفيلد» منذ 17 يناير 2016، فيما سجل الهولندي كودي خاكبو (78) هدف الشرف لليفربول الذي خسر للمرة الثالثة توالياً في الدوري والرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وحسم اليونايتد الديربي الـ100 في أنفيلد بين الشريكين في الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري (20 لكل منهما)، بتحقيقه الانتصار السابع والعشرين مقابل 48 خسارة و26 تعادلاً.

وجاءت خسارة ليفربول الذي تراجع إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة قبل رحلته إلى ألمانيا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، حقق اليونايتد فوزه الثاني توالياً، والرابع هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع.

وبكر اليونايتد بالتسجيل، وتحديداً بعد 66 ثانية عبر مبومو، بعد تلقيه كرة داخل المنطقة من الإيفواري أماد ديالو سددها بيمناه فارتطمت برجل حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي، وعانقت شباكه (2) في أسرع هدف على ملعب أنفيلد في تاريخ مباريات الفريقين.

وحرم القائم الأيسر خاكبو من إدراك التعادل برده تسديدته الرائعة من خارج المنطقة قبل أن يشتتها لوك شو (21).

وحرم القائم الأيسر لليفربول القائد البرتغالي برونو فرنانديز من التعزيز بإبعاده تسديدته القوية من داخل المنطقة إلى خارج الملعب (24).

وتدخل مامارداشفيلي في مناسبتين منقذاً مرماه من هدف ثان في ثانيتين، الأولى بإبعاده كرة خاطئة للمدافع المجري ميلوش كيركيز من أمام مايسون ماونت المنفرد على بعد سبعة أمتار، والثانية بتصديه لتسديدة قوية لمبومو من داخل المنطقة (27).

وتابع القائم الأيسر عناده لخاكبو عندما أبعد تمريرته العرضية من الجهة اليسرى (33)، قبل أن يتابع المهاجم الدولي المصري محمد صلاح كرة رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس البلجيكي سين لامينس (33).

وأهدر المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك فرصة ذهبية لإدراك التعادل، عندما تلقى كرة رائعة خلف الدفاع من الفرنسي إبراهيما كوناتيه، فتوغل داخل المنطقة، وسددها بيمناه أبعدها الحارس بيمناه، فارتطمت بالسويدي وخرجت عن الملعب (35).

وكاد خاكبو يهز شباك فريقه بالخطأ عندما حاول إبعاد ركلة حرة جانبية بعيدة لفرنانديز علت العارضة بسنتمترات قليلة (40).

وانبرى فرنانديز للركلة الركنية بدهاء وأبعدها كوناتيه في توقيت مناسب إلى ركنية أخرى وهي في طريقها إلى المرمى (41).

وحرم القائم الأيسر خاكبو للمرة الثالثة من هز الشباك عندما رد تسديدته القوية من مسافة قريبة (50).

وجرب لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر حظه بتسديدة قوية من حافة المنطقة مرت فوق العارضة (60).

ودفع المدرب الهولندي لليفربول أرني سلوت بالثلاثي كورتيس جونز والألماني فلوريان فيرتز والفرنسي جإيكيتيكيه مكان ماكاليستر والإيرلندي الشمالي كونور برادلي والهولندي ريان جرافنبرخ (62).

وأهدر صلاح فرصة سهلة عندما تهيأت أمامه كرة على بعد خمسة أمتار من المرمى لعبها بيسراه بغرابة بجوار القائم الأيمن (65)، وسدد إيكيتيكيه كرة زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (69)، ولعب سلوت ورقة الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا مكان إيزاك (72)، وتوغل جونز داخل المنطقة بمجهود فردي وسدد كرة زاحفة تصدى لها لامينس (76).

ونجح خاكبو في إدراك التعادل عندما استغل تسديدة كييزا من مسافة قريبة تابعها داخل المرمى الخالي (78)، وأعاد ماجواير التقدم لمانشستر يونايتد بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لفرنانديز (84)، وأهدر خاكبو فرصة سهلة لإدراك التعادل برأسية من مسافة قريبة والمرمى مشرع أمامه (87).