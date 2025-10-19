أوجيه-ألياسيم بطل بروكسل

بروكسل (أ ف ب)



أحرز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف ثانياً لقب بطل دورة بروكسل في التنس (250 نقطة) بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا الثالث 7-6 و6-7 و6-2 في المباراة النهائية.

وكان أوجيه-ألياسيم أحرز لقب هذه الدورة عندما أقيمت في أنتورب عام 2022.

واللقب هو الثامن للكندي والثالث في أربع مباريات نهائية هذا العام، بعد تتويجه في مونبلييه الفرنسية وأديلاييد الأسترالية.

وسيخوض الكندي دورة بازل السويسرية (500 نقطة) الأسبوع المقبل، في محاولة لتعزيز حظوظه في المشاركة في بطولة «أيه تي بي» الختامية علماً أن إحرازه اللقب سيجعله يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.

ولم يخسر أي من اللاعبين إرساله في المجموعتين الأوليين اللتين حسمتا بعد شوط فاصل حصل الكندي في الثاني على فرصتين لإنهاء المباراة لكنه لم يستغلهما.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، نجح أوجيه-ألياسيم في كسر إرسال منافسه مرتين وكسب المباراة.