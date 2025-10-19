لنس «الرابع» في فرنسا

باريس (أ ف ب)



صعد لنس إلى المركز الرابع بفوزه الصعب على ضيفه باريس أف سي 2-1 في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل أودسون إدوار (17) والنمسوي سامسون بايدو (64) هدفي لنس الذي أهدر له مهاجمه الدولي فلوريان توفان ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، فيما سجل بيار لي-ميلو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 27.

واستغل لنس خسارة ليون أمام مضيفه نيس 2-3 وانتزع منه المركز الرابع بفارق نقطة واحدة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة مقابل 15 للأخير.

وهو الفوز الخامس للنس هذا الموسم، مقابل تعادل واحد وخسارتين، فيما مني باريس أف سي، الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء، بخسارته الرابعة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل واحد فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وارتقى تولوز إلى المركز السابع بفوزه على ضيفه متز برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الكاميروني فرانك ماجري (2) والنرويجي آرون دونوم (8 من ركلة جزاء) ويان جبوهو (79) والإنجليزي تشارلي كريسويل (84).

ولعب متز بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني، لطرد مدافعه السنغالي ساديبو سانيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل لوريان مع بريست بثلاثة أهداف لتيو لو بري (2) والبوركينابي أرسين كواسي (55) والسنغالي سامبو سومانو (89) مقابل ثلاثة أهداف لجونيور دينا إيبيمبي (34) وجان-فيكتور ماكينغو (44 خطأ في مرمى فريقه) ورومان دل كاستيو (86 من ركلة جزاء)، ورين مع أوكسير بهدفين للسويسري بريل إمبولو (18) والعاجي سيكو فوفانا (56) مقابل هدفين للكاميروني داني ناماسو (8) والمالي لاسين سينايوكو (72 من ركلة جزاء).