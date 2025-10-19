«جائزة أميركا» تمتد إلى عام 2034

أوستن (أ ف ب)



أعلنت «الفورمولا-1» في بيان صدر قبل ساعات قليلة من انطلاق سباق الولايات المتحدة الكبرى لعام 2025، حيث سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) من المركز الأول، أن حلبة الأميركيتين المُدرجة في جدول السباقات منذ عام 2012، مُددت عقدها لثماني سنوات.

ويؤكد هذا التمديد طويل الأمد للعقد الشعبية المتزايدة لهذا السباق الرائد في رياضة السيارات في الولايات المتحدة والتي تستضيف ثلاثاً من أصل 24 جولة في الموسم، في أوستن وميامي ولاس فيجاس.

ومُدد هذا العام أيضاً عقد سباق فلوريدا الذي أُدرج في جدول السباقات عام 2022 وأُقيم في أوائل مايو، حتى عام 2041، مما يُظهر أن السوق الأميركية تُعتبر أولوية لدى شركة ليبرتي ميديا، الشركة المالكة لسباقات «الفورمولا-1» منذ عام 2017.

وأعلنت شركة آبل تي في الجمعة أنها استحوذت على حقوق بث سباقات «الفورمولا-1» في الولايات المتحدة لمدة خمسة مواسم، بدءاً من عام 2026.

وأوضحت تقارير إعلامية عدة أن آبل عرضت مبلغاً يتراوح بين 140 مليون دولار و150 مليون دولار سنويا مقابل هذه الحقوق، وهو مبلغ يفوق بكثير مبلغ 85 مليون دولار الذي دفعته «إي أس بي أن» سنوياً حتى الآن.

وأعلن الشريكان في بيان: «تأتي هذه الشراكة في إطار علاقة آبل المتنامية مع «الفورمولا-1»، عقب النجاح العالمي الذي حققه فيلم «الفورمولا-1».

وصدر الفيلم في عام 2025، وهو من بطولة براد بيت إلى جانب سائقين مشاركين في بطولة العالم، من إنتاج آبل، وحقق إيرادات تجاوزت 629 مليون دولار.