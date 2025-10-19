الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جائزة أميركا» تمتد إلى عام 2034

«جائزة أميركا» تمتد إلى عام 2034
19 أكتوبر 2025 22:53

أوستن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دورانت يمدد عقده مع روكتس مقابل 90 مليون دولار
مباراة برشلونة وفياريال تفجر أزمة في أميركا!


أعلنت «الفورمولا-1» في بيان صدر قبل ساعات قليلة من انطلاق سباق الولايات المتحدة الكبرى لعام 2025، حيث سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) من المركز الأول، أن حلبة الأميركيتين المُدرجة في جدول السباقات منذ عام 2012، مُددت عقدها لثماني سنوات.
ويؤكد هذا التمديد طويل الأمد للعقد الشعبية المتزايدة لهذا السباق الرائد في رياضة السيارات في الولايات المتحدة والتي تستضيف ثلاثاً من أصل 24 جولة في الموسم، في أوستن وميامي ولاس فيجاس.
ومُدد هذا العام أيضاً عقد سباق فلوريدا الذي أُدرج في جدول السباقات عام 2022 وأُقيم في أوائل مايو، حتى عام 2041، مما يُظهر أن السوق الأميركية تُعتبر أولوية لدى شركة ليبرتي ميديا، الشركة المالكة لسباقات «الفورمولا-1» منذ عام 2017.
وأعلنت شركة آبل تي في الجمعة أنها استحوذت على حقوق بث سباقات «الفورمولا-1» في الولايات المتحدة لمدة خمسة مواسم، بدءاً من عام 2026.
وأوضحت تقارير إعلامية عدة أن آبل عرضت مبلغاً يتراوح بين 140 مليون دولار و150 مليون دولار سنويا مقابل هذه الحقوق، وهو مبلغ يفوق بكثير مبلغ 85 مليون دولار الذي دفعته «إي أس بي أن» سنوياً حتى الآن.
وأعلن الشريكان في بيان: «تأتي هذه الشراكة في إطار علاقة آبل المتنامية مع «الفورمولا-1»، عقب النجاح العالمي الذي حققه فيلم «الفورمولا-1».
وصدر الفيلم في عام 2025، وهو من بطولة براد بيت إلى جانب سائقين مشاركين في بطولة العالم، من إنتاج آبل، وحقق إيرادات تجاوزت 629 مليون دولار.

أميركا
الفورمولا
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
اليوم 02:17
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
اليوم 02:17
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:17
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
اليوم 02:17
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©