مدرب توتنهام يدافع عن لاعبيه بعد الهزيمة أمام أستون فيلا

لندن (د ب أ)



دافع الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام، عن فريقه بعد أن تلقى خسارة جديدة بالدوري الإنجليزي وهذه المرة أمام أستون فيلا 1-2.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مدرب توتنهام الجديد تعرض لهزيمتين في أول أربع مباريات على ملعبه بالدوري الإنجليزي، والتي أضافت لسجل من النتائج السلبية للفريق في آخر 12 شهراً.

وجاءت تلك الهزيمة لتؤكد تحقيق توتنهام لثلاثة انتصارات فقط في آخر 18 مباراة على ملعبه.

وبسؤاله عن تفسيره لذلك، أجاب فرانك: «أتمنى لو أستطيع ذلك، ربما الأمر ليس بهذه البساطة».

وأضاف: «هذه مباراة تعادل، وهذا أمر واضح، وربما كان بإمكاننا الفوز بسهولة بدلاً من أستون فيلا، وسيصبح الأمر مختلفاً، لذلك أنظر إلى الأداء الذي قدمناه على أرض الملعب، لقد لعبنا بشكل جيد وسأنظر إلى الإيجابيات والأمور التي تحتاج إلى تطوير».

وتابع فرانك: «لقد أدينا بشكل جيد، لكنه ربما لم يكن رائعاً».

وأوضح: «لقد أهدرنا ثماني تسديدات ولا حتى عرضية، كان هناك معدل أهداف متوقعة منخفض للغاية ولم ينجح حارسنا جوجليمو فيكاريو في التصدي».