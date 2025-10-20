«رقم فيلا» يعاند ميسي بالدوري الأميركي

معتز الشامي (أبوظبي)

اختتم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي موسم 2025 من الدوري الأميريكي لكرة القدم، بتسجيله 26 هدفاً و15 تمريرة حاسمة، بمجموع 41 مساهمة تهديفية، وفي جميع المسابقات، سجل ميسي 29 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم، فيما سجل الأرجنتيني هدفاً واحداً في 4 مباريات في كأس العالم للأندية، وأحرز هدفين وصنع مثلهما في كأس الدوري.

وتعد هذه الأرقام مبهرة بلا شك، لكنها لا ترقى إلى الرقم القياسي الذي حققه المكسيكي كارلوس فيلا، مع لوس أنجلوس إف سي في الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم عام 2019.

وسجل نجم أرسنال السابق 34 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بالموسم العادي، بمجموع 44 مساهمة تهديفية بالدوري الأميركي، كما أن معدل ميسي البالغ 0.96 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم، جاء أقل من معدل فيلا البالغ 1.1 هدف في المباراة الواحدة في الموسم العادي لعام 2019.

وساهم سجل فيلا في إنهاء لوس أنجلوس إف سي الموسم العادي برصيد 72 نقطة ليفوز بدرع المشجعين. لكن نادي لوس أنجلوس فشل في التأهل إلى تصفيات كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث خسر بنتيجة 3-1 أمام سياتل ساوندرز، البطل لاحقاً، في نصف النهائي.

وبعد 3 سنوات، فاز فيلا ولوس أنجلوس إف سي بأول كأس لهما على الإطلاق في الدوري الأميركي لكرة القدم ضد فيلادلفيا يونيون (6-3 بركلات الترجيح).

واعتزل فيلا كرة القدم الاحترافية هذا العام، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي لوس أنجلوس إف سي التاريخيين برصيد 93 هدفاً.

فيما يعد ميسي الهداف التاريخي لفريق إنتر ميامي برصيد 68 هدفاً في 81 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هدفاً كل 97 دقيقة مع إنتر ميامي، أي بمعدل هدف كل 0.84 مباراة.

ولا شك أن ميسي هو اللاعب الأكثر موهبة على الإطلاق في الدوري الأميركي، حتى لو لم يصل لرقم فيلا القياسي. ولكن لإكمال إنجازاته المتواصلة، سيتعين على ميسي، الذي يعد ثاني أعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم، وفقاً لتقرير مجلة فوربس، مساعدة إنتر ميامي على الفوز بكأس الدوري الأميركي.

ويحتل إنتر ميامي هذا الموسم، والمملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 65 نقطة، وسيواجه ناشفيل إس سي في الجولة الأولى من التصفيات. وقد يواجه بعد ذلك فريق إف سي سينسيناتي الذي تفوق على إنتر في الترتيب.

وفي الواقع، كان القسم الشرقي تنافسياً للغاية هذا الموسم، حيث سيتعين على ميسي الحفاظ على مستواه في التصفيات ليضمن إنتر ميامي لقب الدوري أخيراً.