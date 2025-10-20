بعد 117 عاماً.. «مان يونايتد» يكرر رقمه التاريخي أمام ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول، على ملعب أنفيلد، مساء أمس الأحد، بهدفين لهدف، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، محققاً رقماً تاريخياً لم يحدث منذ 117 عاماً، وحقق مانشستر يونايتد الفوز خارج أرضه على مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-1، الموسم الماضي، قبل أن يفوز على ليفربول حامل لقب الموسم الماضي أمس، محققاً فوزاً خارج أرضه على حامل لقب البريميرليج في موسمين متتاليين لأول مرة منذ 117 عاماً.

ولم يهزم فريق الشياطين الحمر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه في موسمين متتاليين منذ موسمي 1906-1907 (ليفربول) و1907-1908 (نيوكاسل).

كما أصبح مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم ثالث مدرب فقط يفوز في أول مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام حامل اللقب، بعد مانويل بيليجريني، وأنطونيو كونتي.

وفاز مان يونايتد على ليفربول في أنفيلد لأول مرة منذ نحو 9 سنوات، حيث كان آخر فوز له في يناير 2016، حيث منح هدف واين روني المتأخر الضيوف الفوز بنتيجة 1-0، وحقق يونايتد فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة، منذ فوزه في آخر مباراتين له في موسم 2023-2024 ومباراته الافتتاحية في موسم 2024-2025.

وبهذه النتيجة تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة منذ نوفمبر 2014، كما خسر "الريدز" 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ فبراير 2021.

ومنذ بداية شهر مايو الماضي، استقبل ليفربول هدفين أو أكثر في عدد أكبر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بأي فريق آخر، وذلك في 8 من أصل 12 مباراة خاضها في الدوري.

ولم يسجل الفرعون المصري محمد صلاح أي هدف غير ركلات جزاء في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في مسيرته مع ليفربول.