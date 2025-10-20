رونالدو يغازل «مئوية النصر» و«الألفية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يحتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الحادي والأربعين في فبراير المقبل، لكن النجم البرتغالي لا يزال متعطشاً للأهداف بعد انضمامه إلى نادي الـ 800، متفوقاً على ليونيل ميسي.

وخاض قائد منتخب البرتغال 225 مباراة دولية مسجلاً 143 هدفاً، كما واصل رونالدو تألقه في مباراته رقم 1061 مع الأندية، حيث سجل النجم البرتغالي هدفه رقم 800 في فوز ساحق لفريق النصر على الفتح بنتيجة 5-1 في الدوري السعودي. في حين سجل ميسي 781 هدفاً مع الأندية، حيث لا يزال بعيداً عن حصيلة رونالدو، وسيكون هدف رونالدو القادم مع النصر الوصول إلى الهدف رقم 100 الذي يسجله مع النادي. وبذلك، سيصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف مع 4 فرق مختلفة، وفقاً لبيانات "ترانسفير ماركت".

وبدأ رونالدو مسيرته الاحترافية في وطنه البرتغال مع سبورتينج لشبونة، حيث شارك في 31 مباراة وسجل 5 أهداف في شبابه، لفت أنظار مدرب مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، عام 2002، وبعد عام، انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو، والباقي، كما يقال، أصبح تاريخاً، حيث أضاء رونالدو الدوري الإنجليزي الممتاز بمهاراته ومهاراته المبهرة، لكنه سرعان ما أصبح لاعباً خطيراً أمام المرمى.

وغادر الشياطين الحمر عام 2009 لينتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية بلغت 117 مليون يورو، بعد أن سجل 145 هدفاً في 346 مباراة، منها 42 هدفاً في موسم واحد على ملعب أولد ترافورد.

ومع ريال مدريد، ارتقى رونالدو إلى مستوى جديد تماماً، بدافع من منافسته مع أسطورة برشلونة ميسي، سجل رونالدو 450 هدفاً في 438 مباراة مع عملاق الدوري الإسباني، أي ما يعادل أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

ثم انتقل رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018، منهياً بذلك مسيرته التي استمرت 9 سنوات في سانتياجو برنابيو، حيث قاد "البيانكونيري" إلى لقبين في الدوري الإيطالي خلال 3 مواسم، مسجلاً 101 هدف في 134 مباراة.

ومنذ وصوله إلى السعودية في ديسمبر 2022، سجل رونالدو 99 هدفاً في 112 مباراة حتى الآن.

ويرتبط المهاجم بعقد حتى عام 2027 بعد توقيعه عقداً جديداً ضخماً للبقاء في النصر، ولا شك أن رونالدو سيسجل المزيد من الأهداف مع اقترابه من تحقيق طموحه الأسمى؛ الوصول إلى 1000 هدف.