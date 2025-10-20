«مونديال الفورمولا1».. صحوة فيرستابن تضع المنافسين في «خانة الخوف»

أوستن(أ ف ب)

واصل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، صحوته بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة 19 من بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد على حبلة أوستن.

وهو الفوز الخامس لفيرستابن هذا الموسم بعد اليابان وايميليا رومانيا وايطاليا وأذربيجان، والثالث في السباقات الأربعة الأخيرة والـ68 في مسيرته الاحترافية، متقدماً على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وفيراري شارل لوكلير من موناكو.

وحصد فيرستابن العلامة الكاملة في سباق الولايات المتحدة بدءًا بفوزه بسباق السرعة السبت مروراً بانطلاقه من المركز الأول وصولاً إلى الفوز بالسباق، وكسب 35 نقطة بينها 15 في صراعه مع سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام، الذي حل خامساً في سباق اليوم.

ودخل "ماد ماكس" سباق جائزة الولايات المتحدة وهو يتخلف بفارق 55 نقطة عن بياستري و33 نقطة عن نوريس، وقلصه في نهايته إلى 40 نقطة عن الأسترالي و26 عن البريطاني.

في المقابل، قلص نوريس الفارق بينه وبين زميله بياستري إلى 14 نقطة.

وعزز فيرستابن موقعه في المركز الثالث برصيد 306 نقاط مقابل 346 نقطة لبياستري و332 نقطة لنوريس.

وعادل فيرستابن الألماني سيباستيان فيتل في عدد منصات التتويج برصيد 122 منصة، وبات أنجح سائق في سباقات الولايات المتحدة بتحقيقه الانتصار السابع (4 في أوستن و2 في ميامي و1 في لاس فيجاس) بفارق فوز واحد أمام سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون.

وفرض فيرستابن أفضليته من البداية وحتى النهاية دون أن يلقى منافسة من مطارديه المباشرين، وهو استفاد كثيراً من المنافسة الشرسة بين نوريس ولوكلير على المركز الثاني.

وحافظ فيرستابن على المركز الأول عند الانطلاقة، فيما انتزع لوكلير المركز الثاني من نوريس، فيما انقض هاميلتون على المركز الرابع وبياستري على الخامس أمام سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي تراجع الى المركز السابع.

وتدخلت سيارة الأمان الافتراضية في اللفة السابعة عقب الاصطدام بين الإسباني كارلوس ساينز (وليامس) والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس) ما أدى إلى انسحاب الأول.

واحتدمت المنافسة بين لوكلير ونوريس على المركز الثاني وحاول الأخير أكثر من مرة تخطيه، قبل أن ينجح في اللفة 21 من استعادته.

ودخل لوكلير إلى المرآب في اللفة 23 وخرج تاسعاً فانتزع هاميلتون المركز الثالث أمام بياستري، ثم دخل بياستري في اللفة 31 وخرج سابعاً، وتلاه نوريس في اللفة 33 وخرج رابعاً خلف فيرستابن وراسل ولوكلير.

ودخل فيرستابن إلى الحظيرة في اللفة 34 وخرج في الصدارة بفارق كبير عن راسل ولوكلير ونوريس، تلاه راسل وخرج سادساً خلف لوكلير ونوريس وهاميلتون وبياستري.

واشتعلت المنافسة مجدداً بين نوريس ولوكلير في النصف الثاني من السباق، ونجح نوريس للمرة الثانية في استعادة المركز الثاني في اللفة 51 وانطلق في سعيه إلى الاقتراب من فيرستابن، لكن الوقت لم يمهله في اللفات الخمس المتبقية، فأنهى السباق بفارق ثمان ثوان عن الهولندي.