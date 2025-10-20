«ريال الصدارة» يضغط على برشلونة قبل «الكلاسيكو»

خيتافي (رويترز)

واصل كيليان مبابي سلسلة أهدافه المذهلة وسجل هدفه العاشر في تسع مباريات، ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه خيتافي، ليعيد فريقه لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.

وعانى ريال في اختراق دفاع خيتافي الصلب، حتى تم طرد آلان نيوم قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله من مقاعد البدلاء. وسجل مبابي بعدها بثلاث دقائق.

وتلقى خيتافي ضربة جديدة بطرد أليكس سانكريس لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لتسديدة خطيرة في اللحظات الأخيرة، ليضمن لفريقه الفوز الثامن في تسع مباريات بالدوري.

ولدى ريال مدريد 24 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين على برشلونة، قبل مواجهة الفريقين في مباراة قمة يوم الأحد المقبل. أما خيتافي فيحتل المركز 12 وله 11 نقطة.

وواصل المدرب تشابي ألونسو المداورة في تشكيل ريال الأساسي، وأبقى فينيسيوس جونيور وأردا جولر على مقاعد البدلاء، ومنح جود بلينجهام ورودريجو فرصة نادرة للمشاركة منذ البداية.

وبدأت المباراة بوقوف لاعبي الفريقين لمدة 15 ثانية دون حراك، في ظل احتجاجات رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان ضد قرار رابطة الدوري الإسباني، بإقامة مواجهة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل.

وكان مبابي يشكل تهديداً مستمراً في الشوط الأول، وقاد فريقه إلى منطقة المنافس، لكن زملاءه في الفريق بدوا وكأنهم يلعبون بوتيرة مختلف.

وسدد أوريلين تشواميني من مدى بعيدة لكنها مرت فوق العارضة بقليل، وقبل نهاية الشوط الأول تصدى الحارس ديفيد سوريا لتسديدة قوية من ديفيد ألابا من ركلة حرة، وافتقر فيدريكو بالبيردي للدقة وهو يتابع الكرة المرتدة.

وقضى خيتافي معظم الشوط الأول في صد هجمات ريال، لكن سانكريس أطلق تسديدة مباشرة ليرسل تحذيراً قبل الاستراحة.

ومع عدم تمكن ريال من التسجيل، حل فينيسيوس بديلاً لفرانكو ماستانتونو غير المقنع بعد عشر دقائق من نهاية الاستراحة، ثم شارك جولر بعد عشر دقائق أخرى لم تشهد أي فرص.

وطُرد نيوم بسبب تدخل عنيف على فينيسيوس، ولم يتأخر ريال في استغلال النقص العددي.

وعندما مرر جولر كرة حاسمة اخترقت الدفاع إلى مبابي الذي كان ظهره للمرمى، استدار النجم الفرنسي وانطلق بالكرة داخل المنطقة وسددها بقوة في شباك الحارس سوريا.

ومبابي، الذي سجل أيضاً خمسة أهداف في مباراتين بدوري الأبطال، إلى جانب الحارس كورتوا، هما اللاعبان اللذان لا يمكن للمدرب ألونسو الاستغناء عنهما هذا الموسم. إذ تصدى الحارس البلجيكي لمحاولة من أبو كمارا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحرم خيتافي من هدف التعادل.

وقبل المواجهة المرتقبة على صدارة الدوري أمام برشلونة، يستضيف ريال مدريد منافسه يوفنتوس يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.