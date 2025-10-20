«دوري آسيا للنخبة».. شباب الأهلي لمواصلة «السلسلة الإيجابية» أمام ناساف

مراد المصري (أبوظبي)

ينشد شباب الأهلي مواصلة مسيرته الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف غداً الثلاثاء على استاد راشد، ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة للمسابقة، حيث يمتلك "الفرسان" 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين، فيما يبقى منافسه بلا أي نقاط بعد خسارتين.

ويتطلع "الفرسان" للاستفادة من اللعب على أرضه وأمام جماهيره لكسب ثلاث نقاط جديدة، سيكون لها دور مهم في حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والاطمئنان على جاهزيته الهجومية عقب التعادل أمام كلباء في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدرك باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن الخطأ ممنوع في هذه المباراة، وهو الذي قام بتحليل المنافس الذي لا تعكس الخسارة في أول مباراتين مستواه الحقيقي، إذ كان حاضراً بقوة أمام الأهلي السعودي حامل اللقب والهلال السعودي، فيما يواصل تقدمه بثبات نحو الفوز بلقب الدوري الأوزبكي، مع تصدره الترتيب قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

ويتوقع أن يوصل الحارس حمد المقبالي الدفاع عن شباك مرمى الفريق، مع توفر خيارات متعددة في مختلف الخطوط، وسط تركيز حالياً على أهمية الفاعلية الهجومية مع أسماء مثل سلطان عادل، ومؤنس دبور، وماتياس ليما، وبالا، ويوري سيزار، وصاحب الخبرة في إدارة الألعاب فيدريكو كارتابيا، مع جهود سعيد عزت البدنية في وسط الميدان، وهو الذي اقتنص هدف الفوز أمام الاتحاد السعودي في المباراة الماضية.

وعلى عكس المعاناة الهجومية فإن الفريق يمتلك خط دفاع صلب هذا الموسم، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط في أول ست جولات بالدوري، إلا أنه كلفه الخسارة أمام العين في الجولة الخامسة، فيما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات أخرى عرف خلالها الفوز ثلاث مرات والتعادل مرتين.

ويبرز في الخيارات الدفاعية للفريق لاعبين مثل رينان فيكتور، وبوجدان، وكوان سانتوس وماتيوس من بين أسماء أخرى.

وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز على ناساف 3-2 الموسم الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد راشد، في مواجهة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، فيما خسر على أرض منافسه 1-2.