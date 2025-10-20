الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الملا» يضع «أبوظبي للدراجات المائية» في المنافسة على لقب المونديال

20 أكتوبر 2025 09:09

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق أبوظبي للدراجات المائية التابع لـنادي أبوظبي للرياضات البحرية إنجازاً جديداً، حين حل البطل الإماراتي راشد الملا وصيفاً في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، التي أُقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، ليؤكد تفوق أبناء الإمارات في واحدة من أقوى بطولات العالم في هذه الرياضة.
وجاء المُلا في المركز الثاني بعد منافسة قوية في الحركات الاستعراضية حتى الأمتار الأخيرة مع المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني، ليضيف إلى رصيده 87 نقطة في الترتيب العام للبطولة، محتلاً المركز الثاني عالمياً خلف مارياني الذي يملك 97 نقطة، وبفارقٍ يُبقي على آمال فريق أبوظبي قوية في المنافسة على لقب بطل العالم خلال الجولات المقبلة .
وقدّم فريق أبوظبي أداءً مميزاً على مدار المرحلتين الإيطاليتين من البطولة، حيث تألق خلالهما نجمه بمستويات فنية عالية ومهارة كبيرة في تقديم مهارات الحركات الاستعراضية، مما عزز من حضور الفريق كأحد أبرز المنافسين على الساحة العالمية لرياضة الدراجات المائية .
وأكد ثاني القمزي، مدير إدارة فريق أبوظبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن هذه النتيجة تعكس الأداء الاستثنائي لأبطال الإمارات، وقال :
راشد المُلا قدم أداءً رائعاً أثبت من خلاله مكانته كأحد أبرز نجوم هذه الرياضة عالمياً، ونحن فخورون بما حققه في جولة إيطاليا، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب العالمي.
وأضاف القمزي أن الدعم الكبير من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، كان له الأثر الأكبر في استمرار النجاحات، ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن الفريق سيواصل العمل بقوة حتى نهاية الموسم للمنافسة على لقب بطل العالم 2025 في هذه الفئة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©