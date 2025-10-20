الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يختتم موسمه التاريخي بـ«الانتصار 95»

«الإمارات للدرّاجات» يختتم موسمه التاريخي بـ«الانتصار 95»
20 أكتوبر 2025 12:06

أبوظبي (وام)

اختتم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، موسمه التاريخي بتحقيق رقم قياسي جديد بلغ 95 انتصاراً خلال موسم 2025، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم فريق كولومبيا-إتش تي سي (85 فوزاً في عام 2009)، مؤكداً مكانته كأحد أنجح فرق الدرّاجات على مستوى العالم.
وجاء ختام الموسم بمشاركة مميزة في طواف جوانغشي بالصين، حيث أنهى الإكوادوري جوناثان نارفيز السباق في المركز الثالث في التصنيف العام، بعد أداء قوي ومتّزن في مراحله الـ6، فيما قدّم البرتغالي إيفو أوليفييرا عرضاً مميزاً بحلوله خامساً في المرحلة الختامية.
وفي إيطاليا، واصل الفريق تألقه في سباق فينيتو كلاسيك، حيث حلّ البلجيكي فلوريان فيرمرش في المركز الثاني، بعد أداء هجومي قوي استمر لأكثر من 100 كيلومتر، فيما جاء زميله تيم ويلينز في المركز التاسع، ليختتم الفريق موسمه مرة أخرى على منصة التتويج.
وخلال موسم استثنائي، حقق فريق الإمارات - إكس آر جي انتصاراته عبر 20 دراجاً مختلفاً، دافع خلالها عن لقب طواف فرنسا بنجاح بفضل النجم تادي بوجاتشار، الذي حصد ثلاثة من السباقات الكلاسيكية الكبرى (المونومنتس).
كما تألق إيزاك دل تورو بإنهائه جيرو دي إيطاليا في المركز الثاني محققاً 16 فوزاً خلال الموسم، فيما هيمن الفريق على لا فويلتا إسبانيا بسبع مراحل فوز ووصافة التصنيف العام مع جواو ألميدا.
وسجل الفريق خلال العام الفوز في 7 من أصل 11 طوافاً أسبوعياً ضمن سباقات طواف العالم، إلى جانب 17 فوزاً بالتصنيف العام، محققاً رقماً قياسياً جديداً، كما حافظ على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات للعام الثالث على التوالي.

الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
