«ابن سليم» يرحب بدعم جهود مكافحة الإساءة الإلكترونية في الرياضة

دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، أن دعم اتحاد باريس لكرة السلة لتحالف «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» (UAOA) يمثل دفعة قوية أخرى للجهود العالمية لمكافحة الضرر الناتج عن الإساءة الإلكترونية في الرياضة.

ويدعم اتحاد باريس لكرة السلة المشاريع المرتبطة بالرياضة والتعليم والصحة النفسية والبيئة والتضامن، ما يجعله شريكاً مثالياً لتحالف «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية».

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، مؤسس مبادرة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «الرياضة لها القدرة على توحيد وإلهام وتشكيل القيم. وللحفاظ على هذه النزاهة، يجب علينا القضاء على الإساءة الإلكترونية وضمان بقاء الاحترام في قلب كل رياضة».

وأضاف: «من خلال تحالف»متحدون ضد الإساءة الإلكترونية«، نبني حركة عالمية لحماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الأذى الرقمي، ودعم الصحة النفسية في جميع الرياضات. ويسرني الإشادة باتحاد باريس لكرة السلة لوقوفهم إلى جانبنا في سبيل صون الاحترام والشمول والإنصاف داخل الملاعب وخارجها».

ووقع اتحاد باريس لكرة السلة ميثاق «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» خلال مباراة كرة سلة مخصصة تم تنظيمها ضمن فعاليات أسابيع معلومات الصحة النفسية في فرنسا، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير بيئة آمنة ومحترمة للشباب، وهي قضية جوهرية في العصر الرقمي.

كما استضافت ورش عمل وفعاليات، لتزويد الرياضيين الشباب بأدوات تمكنهم من إدارة التوتر والقلق وتحسين أدائهم بشكل أفضل.

بدوره قال ويليم جرونوالد، الأمين العام للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لشؤون التنقل والاستدامة: «يمكن أن يكون للإساءة عبر الإنترنت تأثير عميق على الصحة النفسية للشباب والرياضيين والمشجعين على حد سواء».

وأضاف: «من خلال حملة»متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت«، يعمل الاتحاد الدولي للسيارات جنباً إلى جنب مع شركاء مثل اتحاد باريس لكرة السلة، لبناء بيئة رياضية أكثر أماناً وشمولاً للجميع».

وواصل جرونوالد: «يتطلب الفوز في هذه المعركة نهجاً عالمياً جماعياً، يجمع الرياضة والتكنولوجيا والحكومات والأوساط الأكاديمية في مهمة مشتركة. ونحن فخورون بالترحيب بنادي باريس لكرة السلة واتحاده في هذا التحالف العالمي، والوقوف صفاً واحداً من أجل الاحترام والصحة النفسية في الرياضة.»

وأسس محمد بن سليم مبادرة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» في عام 2023، وهي تحالف بحثي مدعوم من الاتحاد الدولي للسيارات. وقد شهدت نمواً سريعاً في الأشهر الأخيرة، وحصلت مؤخراً على جائزة «تحالف السلام والرياضة من أجل السلام» المرموقة.

وتجمع مبادرة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والحكومات الوطنية ومنصات التكنولوجيا، وهي ملتزمة بتعزيز التغيير السلوكي من خلال التعليم والبحث.