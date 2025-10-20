الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كاراجر: صلاح لا ينبغي أن يبدأ مباريات ليفربول!

كاراجر: صلاح لا ينبغي أن يبدأ مباريات ليفربول!
20 أكتوبر 2025 12:15

ليفربول (رويترز)

قال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، إن مستوى محمد صلاح هداف الفريق تراجع إلى حد أنه لا ينبغي اعتباره لاعباً أساسياً دائماً بعيداً عن أنفيلد، وذلك بعد تعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للهزيمة الرابعة على التوالي.
وكان أداء المهاجم المصري (33 عاماً)، الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين في أبريل الماضي، أقل بكثير من مستواه الموسم الماضي ولم يسجل أي هدف باستثناء ركلات الجزاء في سبع مباريات.
وأهدر صلاح فرصة ذهبية للتسجيل في هزيمة ليفربول 2-1 أمام مانشستر يونايتد في أنفيلد أمس الأحد، وقال كاراجر إنه لا ينبغي أن يكون أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق مثل القائد فيرجيل فان دايك.
وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس "سيخوض ليفربول مباراتين خارج أرضه - في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ثم سيتوجه إلى برنتفورد. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين.
"يجب أن يبدأ دائماً في أنفيلد لأن ليفربول سيكون متفوقاً حول حافة منطقة الجزاء وفي أغلب الأحيان يسجل في تلك المواقف.
"لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا ومع مساعدة الظهير، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ كل مباراة الآن خاصة خارج أرضنا في ظل المستوى الذي يقدمه".
ودخل ليفربول مباراة الأمس بعد خسارته في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي والهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي.
ويأتي هذا الأداء الضعيف لليفربول رغم إنفاق 446 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وقال كاراجر إن المدرب أرني سلوت يجب أن يبني الفريق حول ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.
وأضاف المدافع الإنجليزي السابق "يجب أن يكونا إيزاك وفيرتز لأنهما أنفقا الأموال عليهما، ونظراً لصغر سنهما مقارنة بصلاح".
ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر.

 

