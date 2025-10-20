الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

400 سبّاح يستعدون لرسم مشهد «مونديال الزعانف» في أبوظبي

400 سبّاح يستعدون لرسم مشهد «مونديال الزعانف» في أبوظبي
20 أكتوبر 2025 12:17

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
15 دولة في بطولة مونديال أبوظبي للسباحة بالزعانف

تستعد أبوظبي لاستقبال حدث بالغ الأهمية خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، مع استضافة نادي أبوظبي للرياضات المائية بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، حيث ستكون المتعة والإثارة حاضرة في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، لتُصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة السباحة بالزعانف خلال تلك الفترة.
وتُقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية (CMAS)، ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة من 15 دولة أوروبية، تشمل إسبانيا، إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، بالإضافة إلى كازاخستان، الإكوادور، وكولومبيا. كما يشارك في البطولة 5 دول عربية، هي الإمارات، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، وعمان.
وتضم المنافسات نحو 70 جنسية مختلفة تمثل 54 منتخباً ونادياً وأكاديمية، يتنافسون في حوالي 1200 سباق على مدار 6 فترات خلال أيام البطولة، مما يرسم مشهداً عالمياً استثنائياً من السرعة والإثارة، وتُعتبر البطولة فرصة لمشاهدة أسرع سباحي الزعانف في العالم يتنافسون في مجموعة من السباقات المذهلة، أبرزها سباق (50 م مونو) تحت الماء، حيث يسبح المتسابقون بالكامل تحت الماء لمسافة 50 م في أقل من 20 ثانية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات الأخرى لزعانف المونو الأحادية والزعانف المزدوجة للفئات العمرية المختلفة من 12 سنة فما فوق، للذكور والإناث.
تستمر الاستعدادات حالياً لاستقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم توفير الوسائل والتجهيزات لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتقديم تجربة استثنائية للسباحين والجمهور على حد سواء.

كأس العالم للسباحة
آخر الأخبار
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
الرياضة
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
اليوم 13:00
صورة تعبيرية
الذكاء الاصطناعي
منصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التوازن بين الكفاءة والتكلفة
اليوم 12:57
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
الرياضة
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
اليوم 12:45
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
الترفيه
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
اليوم 12:33
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
الرياضة
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©