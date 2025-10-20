400 سبّاح يستعدون لرسم مشهد «مونديال الزعانف» في أبوظبي

علي معالي (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لاستقبال حدث بالغ الأهمية خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، مع استضافة نادي أبوظبي للرياضات المائية بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، حيث ستكون المتعة والإثارة حاضرة في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، لتُصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة السباحة بالزعانف خلال تلك الفترة.

وتُقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية (CMAS)، ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة من 15 دولة أوروبية، تشمل إسبانيا، إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، بالإضافة إلى كازاخستان، الإكوادور، وكولومبيا. كما يشارك في البطولة 5 دول عربية، هي الإمارات، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، وعمان.

وتضم المنافسات نحو 70 جنسية مختلفة تمثل 54 منتخباً ونادياً وأكاديمية، يتنافسون في حوالي 1200 سباق على مدار 6 فترات خلال أيام البطولة، مما يرسم مشهداً عالمياً استثنائياً من السرعة والإثارة، وتُعتبر البطولة فرصة لمشاهدة أسرع سباحي الزعانف في العالم يتنافسون في مجموعة من السباقات المذهلة، أبرزها سباق (50 م مونو) تحت الماء، حيث يسبح المتسابقون بالكامل تحت الماء لمسافة 50 م في أقل من 20 ثانية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات الأخرى لزعانف المونو الأحادية والزعانف المزدوجة للفئات العمرية المختلفة من 12 سنة فما فوق، للذكور والإناث.

تستمر الاستعدادات حالياً لاستقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم توفير الوسائل والتجهيزات لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتقديم تجربة استثنائية للسباحين والجمهور على حد سواء.