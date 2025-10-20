توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعاد الإيفواري المقيم عبدالله توري، لاعب النصر، طرح علامات الاستفهام حول جاهزيته البدنية، بعد فشله مجدداً في إكمال مباراة فريقه أمام الوصل، التي خسرها «العميد» 1-2 في «ديربي بر دبي»، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وطلب توري التبديل بعد تسجيله هدف النصر الوحيد في الدقيقة 53، ليغادر الملعب في الدقيقة 68، ويشارك بدلاً منه المدافع عبدالله إدريس، في مشهد تكرر أكثر من مرة خلال الموسمين الماضيين.

وشهدت مواجهة الوصل الظهور الثاني فقط لتوري أساسياً هذا الموسم بعد مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة، والتي خرج منها أيضاً مستبدلاً في الدقيقة ذاتها، قبل أن يغيب عن لقاء شباب الأهلي، ثم يعود بديلاً في مواجهة دبا بالجولة الخامسة.

وتلاحق الإصابات والغيابات المتكررة اللاعب البالغ 21 عاماً منذ نهاية موسم 2023-2024، حيث لم يتمكن من المشاركة بانتظام مع الفريق، واكتفى الموسم الماضي بخوض 669 دقيقة فقط في 17 مباراة من أصل 26، بعدما غاب نحو ستة أسابيع بسبب إصابة، تعرض لها في ديربي سابق أمام شباب الأهلي.

ورغم معاناته المتكررة مع الإصابات، يتصدر توري قائمة هدافي «العميد» في الموسم الحالي برصيد 4 أهداف، من بينها هدفان في «دوري أدنوك» أمام عجمان (1-0) والوصل (1-2)، إضافة إلى ثنائية في فوز النصر على البطائح (3-2) في إياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأبدى الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، دهشته من طلب توري التبديل في مباراة الوصل، وقال: «توري طلب الخروج من المباراة، ولا أعلم ما إذا كان يعاني من إصابة أو من الإرهاق، قبل اللقاء بدا جاهزاً تماماً، ولسنا متأكدين من حالته إلا بعد الفحوص الطبية، لست طبيباً بالطبع، لكن على اللاعبين أن يقاتلوا حتى في غياب الأوكسجين».

وأضاف: «معدل مشاركة توري بين 60 و75 دقيقة في المباراة يبدو جيداً مقارنة بالموسم الماضي، لكنه بحاجة إلى الاعتياد على اللعب تحت الضغط، خصوصاً في مباريات الديربي التي تتطلب روحاً عالية وشجاعة حتى النهاية».