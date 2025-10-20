الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»

احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
20 أكتوبر 2025 12:28

الرباط(أ ف ب)
ما إن أطلق الحكم صافرة نهاية مباراة المغرب والأرجنتين، معلناً تتويج منتخب "أشبال الأطلس" بطلاً للعالم تحت 20 عاماً، حتى خلت المقاهي والمنازل من روادها، وخرج الناس إلى الشوارع للاحتفال بهذا الإنجاز.
انطلقت الألعاب النارية وأطلق العنان لأبواق السيارات احتفالاً بالفوز "التاريخي" للمنتخب المغربي.
"إنه حدث تاريخي!" هتف الجمهور، بصوت يرتجف فخراً، من قلب الرباط "هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب مغربي بكأس العالم!".
أشرقت الوجوه، وارتفعت الهتافات، وكانت العاصمة لا تزال تعجّ بالحيوية حتى الرابعة فجراً.
في الشوارع، هتف الناس: "تهانينا! هذه مجرد البداية!" في تشيلي، حقق شباب المغرب إنجازاً مذهلاً بفوزهم 2-0 على الأرجنتين، المرشحة للفوز، في سانتياجو بفضل هدفين من ياسر الزابيري (12 و29).
أمام شاشات التلفزيون، حبس المشجعون أنفاسهم قبل أن ينفجروا فرحاً. "لا أجد كلمات"، همس شادن الموسوي (16 عاما) وعيناه تلمعان "متأثرا برؤية كل هذا الفرح" في شوارع البلاد.
وسرعان ما امتدت الأحلام نحو مونديال 2030 الذي تستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
في المقابل، أعلن ملك المغرب، محمد السادس، أنه تابع "بسعادة غامرة وفخر عميق" المسيرة "البطولية" لأسود الأطلس.
قدّم لأعضاء الفريق "تهانيه الحارة على هذا الإنجاز العالمي الجديد، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأحرز المغرب اللقب الأول في تاريخه بعد مشوار مذهل تخطى فيه منتخبات عريقة أمثال إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، ثم فرنسا في نصف النهائي والأرجنتين حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه البطولة (6 مرات).

أخبار ذات صلة
المغرب يكتب التاريخ.. «أسود الأطلس» أبطال العالم للشباب
ميسي يقترب من «الحذاء الذهبي»
مونديال الشباب
منتخب المغرب
الأرجنتين
آخر الأخبار
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
الرياضة
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
اليوم 13:00
صورة تعبيرية
الذكاء الاصطناعي
منصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التوازن بين الكفاءة والتكلفة
اليوم 12:57
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
الرياضة
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
اليوم 12:45
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
الترفيه
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
اليوم 12:33
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
الرياضة
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©