«دبي لكرة السلة».. فوز جديد في الدوري الأدرياتيكي بـ «طاقة إضافية»

«دبي لكرة السلة».. فوز جديد في الدوري الأدرياتيكي بـ «طاقة إضافية»
20 أكتوبر 2025 13:30
20 أكتوبر 2025 13:30

 
دبي (الاتحاد)
واصل فريق «دبي لكرة السلة» انطلاقته القوية هذا الموسم، محققاً فوزه الرابع على التوالي في الدوري الأدرياتيكي (ABA)، بعد انتصار مثير على الفريق الروماني الصاعد حديثاً «يو بي تي كلوج نابوكا» بنتيجة 81 - 77.
وبعد سلسلة من العروض اللافتة في أولى مشاركاته في دوري اليوروليج الأوروبي، أثبت أول نادٍ لكرة السلة في دبي مجدداً قدرته على اللعب بثبات وعمق، ليحافظ على سجلّه الخالي من الهزائم في مختلف البطولات.
جاءت المباراة أمام كلوج نابوكا متكافئة في فتراتها، رغم أن دبي فرض سيطرته على مجريات اللقاء معظم الوقت. وفي الربع الأخير، حاول الفريق الروماني العودة إلى المنافسة بقيادة لاعبه دوشان ميليتيتش الذي كاد يقلب الموازين، إلا أن دبي لكرة السلة أظهر تركيزاً عالياً في الدقائق الحاسمة ليحسم المواجهة ويحافظ على مسيرته المثالية.
وعلّق يوريكا جوليماتس، مدرب فريق دبي لكرة السلة، عقب اللقاء، قائلاً: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وهذا ما حدث بالفعل. كنا بحاجة إلى طاقة إضافية بعد أسبوع مرهق، ووجدنا تلك الطاقة في جماهيرنا الذين كانوا الدافع الحقيقي لنا في اللحظات الصعبة. مرة أخرى، فزنا بالدفاع القوي، وبالطاقة العالية والروح القتالية التي يتميز بها هذا الفريق».
قاد مفيوندو كابينجلي الفريق مرة أخرى بتألقه الهجومي والدفاعي، محققاً «دبل دبل» مميزاً بـ 18 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف ماكينلي رايت 11 نقطة في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وساهم سرتاتش شانلي بـ 10 نقاط ليكمل الأداء الجماعي المتوازن للفريق.
وفي أول ظهور له مع فريق دبي لكرة السلة، قدّم شانلي أداءً لافتاً ساهم في قلب النتيجة خلال الربع الأخير، قائلاً: «لم نكن في أفضل حالاتنا طوال المباراة، لكننا أظهرنا روحاً قتالية كبيرة في الشوط الثاني وتمكّنا من تحقيق الفوز. أعلم أنني سأتطور مباراة بعد أخرى، وسأتعرّف أكثر على زملائي والمدرب، وسنواصل التقدم كفريق واحد».
ويستعد فريق دبي لكرة السلة للعودة إلى أرضه بعد جولتين خارجيتين، حين يواجه فريق LDLC ASVEL في ليون، قبل أن يعود إلى دبي لمواجهة بطل الدوري الأدرياتيكي، بارتيزان، في 3 نوفمبر على أرض كوكا كولا أرينا.

